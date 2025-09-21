‘A política tem que traduzir o que de fato incomoda a maioria da população’, diz Edinho Silva sobre manifestação

Esquerda se une em protestos contra PECs e em defesa da democracia em todo o Brasil

Anderson Barbosa/PT Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva



Manifestações organizadas por movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda e artistas tomaram conta das ruas em várias capitais brasileiras neste fim de semana. Os atos se posicionaram contra dois projetos em tramitação no Congresso Nacional: a PEC da Anistia e a PEC das Prerrogativas, também chamada de “PEC da Blindagem”.

A primeira perdoa políticos e manifestantes envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Já a segunda dificulta investigações sobre parlamentares por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). Ambas ainda precisam passar pelo Senado. Além da pauta nacional, os protestos também trouxeram críticas à política externa e à dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos, com pedidos de maior soberania nacional.

Em São Paulo, a manifestação ocupou um dos principais cartões-postais da capital: a Avenida Paulista. Com bandeiras do Brasil, faixas, cartazes e camisetas de movimentos sociais, sindicatos e organizações populares, os manifestantes enfrentaram o forte calor, com temperaturas que chegaram aos 30 °C. No meio da tarde, a chuva chegou a dispersar parte do público, mas não impediu que o ato seguisse até o início da noite. De acordo com a Universidade de São Paulo (USP), mais de 42 mil pessoas participaram do protesto em seu ápice.

Em declaração enviada à Jovem Pan, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou: “As manifestações de hoje no Brasil todo, que caracterizam uma data histórica, dão visibilidade à indignação do povo brasileiro. A política tem que traduzir o que de fato incomoda a maioria da população. O Congresso Nacional tem que pautar: a isenção do imposto de renda para os trabalhadores assalariados, a redução da jornada de trabalho, a segurança pública, debater medidas para fim das filas na saúde pública, a universalização da educação integral, a tarifa zero para o transporte público. Ou a liderança política entende isso, ou a pauta do Congresso será o fermento de mobilizações que só estão começando.”

Ato vira show na orla de Copacabana

No Rio de Janeiro, a orla de Copacabana, na zona sul da capital, foi o cenário do protesto. O evento foi apelidado de “showmício” por muitos nas redes sociais, já que contou com apresentações de artistas como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, entre outros.

Manifestações em Brasília, Salvador e outras capitais

Na capital federal, o ato começou em frente ao Museu Nacional da República e seguiu em direção ao Congresso Nacional. Com faixas e cartazes, os manifestantes protestaram contra a anistia aos golpistas e contra a PEC das Prerrogativas. Em Salvador, o protesto teve início no Cristo da Barra pela manhã e contou com a presença de artistas como Daniela Mercury e o ator Wagner Moura. A principal bandeira do ato foi o respeito ao Estado Democrático de Direito. Além dessas cidades, manifestações da esquerda também ocorreram em Belo Horizonte, Natal, Maceió, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Belém, Teresina, São Luís, Manaus e praticamente todas as capitais do país.