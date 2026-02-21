Jovem Pan > Notícias > Política > Acordo Mercosul-UE será prioridade na próxima semana por incertezas dos EUA, diz Motta 

O presidente da Câmara anunciou que o deputado Marcos Pereira, presidente de seu partido, será o relator da proposta

  • 21/02/2026 14h19
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse neste sábado (21) que a Câmara vai priorizar na próxima semana a votação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O presidente de seu partido, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), foi anunciado como relator da proposta.

“Com as incertezas acerca da imposição de tarifas pelos Estados Unidos, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais. Por isso, priorizaremos a votação do acordo Mercosul-UE na próxima semana”, disse Motta em publicação no X.

“Estou designando como relator o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), que foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e também participou da construção desse tratado tão aguardado por 26 anos”, completou.

O governo enviou, no início de fevereiro, o acordo ao Congresso. O Legislativo precisa chancelá-lo. Na última semana, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), apresentou a líderes e a Motta um relatório sobre o acordo feito pelo Mercosul com a União Europeia.

A previsão é que o texto seja votado na representação brasileira do Parlamento no Mercosul (Parlasul) na terça-feira, 24, às 10h. Em seguida, deve ser levado ao plenário, sob relatoria de Marcos Pereira, na forma de um projeto de decreto legislativo.

Além do acordo entre Mercosul e União Europeia, há outros itens na pauta da Câmara na próxima semana: os mais importantes, o projeto de lei com medidas de combate às facções criminosas no País e a proposta de desoneração de data centers (programa chamado de Redata).

*Estadão Conteúdo

