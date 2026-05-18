Flávio e Valdemar se encontram nesta terça-feira para alinhar discurso após polêmica do ‘Dark Horse’

Encontro acontece às 11h da manhã dentro de um hotel em Brasília e será a portas fechadas, sem a presença – inclusive – dos assessores dos parlamentares

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio embarca para São Paulo e deve se encontrar com empresários



Nessa terça-feira (19), Flávio Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se encontram com deputados e senadores do partido, para discutir os próximos passos da campanha e afinar o discurso após as polêmicas sobre o investimento de Daniel Vorcaro ao filme que retrata a história de Jair Bolsonaro. 60 deputados e 04 senadores confirmaram presença no encontro.

O encontro acontece às 11h da manhã dentro de um hotel em Brasília e será a portas fechadas, sem a presença – inclusive – dos assessores dos parlamentares.

No dia seguinte, na quarta-feira (20), Flávio embarca para São Paulo e deve se encontrar com empresários, investidores e representantes do mercado financeiro ligados à Faria Lima. O motivo da viagem: também reduzir os impactos políticos e econômicos após o vazamento dos áudios entre o senador e Vorcaro.

Para interlocutores da campanha, parte do empresariado que antes tinha consolidado o apoio à pré-campanha, hoje questiona a viabilidade eleitoral de Flávio. Uma ala do mercado, inclusive, avalia apoiar outras alternativas, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

Ainda na tentativa de melhorar a imagem do filho 01 do ex-presidente, nas próximas semanas os compromissos incluem entrevistas, viagens e agendas econômicas. Segundo integrantes do partido, para demonstrar estabilidade no momento que, talvez, seja o mais turbulento da pré-campanha até aqui.

Na próxima sexta-feira (22) o DataFolha vai divulgar uma nova pesquisa, com entrevistas feitas após a divulgação dos áudios entre Vorcaro e Flávio.

As entrevistas serão feitas entre quarta (20) e sexta (22), e vão incluir o nome de Michele Bolsonaro como uma das presidenciáveis.

No último sábado a pesquisa apontou Lula e Flávio empatados no segundo turno, com 45% das intenções de voto cada. Mas a maioria das entrevistas foi realizada antes da divulgação da polêmica