Dino relata que foi alvo de ameaças de funcionária de companhia: ‘Seria melhor matar’

Ministro afirmou que não pretende divulgar o nome da funcionária, da empresa aérea nem a data do episódio

Rosinei Coutinho/STF Dino foi alvo de ameaça de funcionária de companhia aérea



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, relatou nas redes sociais nesta segunda-feira (18) ter sido alvo de uma ameaça feita por uma funcionária de uma companhia aérea durante um embarque. Segundo o magistrado, a funcionária teria comentado a um agente da polícia judicial que gostaria de xingá-lo e, em seguida, afirmou que “seria melhor matar do que xingar”. Dino disse acreditar que a manifestação está relacionada à sua atuação na Corte.

Na publicação, o ministro afirmou que não pretende divulgar o nome da funcionária, da empresa aérea nem a data do episódio. Segundo ele, o objetivo do relato é alertar para um problema que vai além do caso pessoal, diante do aumento da polarização política e da intolerância em espaços públicos, especialmente em serviços que lidam diretamente com a população.

Ao comentar o episódio, Dino fez um apelo para que empresas e entidades empresariais promovam campanhas internas de “educação cívica”, principalmente durante o período eleitoral. O ministro defendeu ações para reforçar o respeito entre funcionários e consumidores, independentemente de opiniões políticas, e alertou para os riscos de comportamentos hostis em setores sensíveis, como o transporte aéreo.

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, comentou o caso envolvendo o ministro Flávio Dino, que relatou ter sido alvo de ameaça em um aeroporto. Durante discurso em cerimônia de posse de novos integrantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Fachin manifestou solidariedade ao colega e classificou o episódio como grave.

Ao falar sobre o cenário político e institucional do país, Fachin afirmou que divergências são naturais em um regime democrático, mas ressaltou que ataques às instituições representam risco ao Estado de Direito. “Divergir é próprio do regime democrático. Fragilizar as instituições que o sustentam é abrir caminho para a instabilidade e para o arbítrio”, declarou o ministro durante a cerimônia em Brasília.