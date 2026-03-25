Advogados abandonam defesa de Zettel em caso Master

Quem assumirá a função será Celso Vilardi, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução Em nota, Maurício Campos Jr., Juliano Brasileiro e João Victor Assunção explicaram que deixaram a defesa por "motivo de foro íntimo"



Os advogados de Fabiano Zettel, empresário e cunhado de Daniel Vorcaro, deixaram a defesa do investigado por um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master nesta quarta-feira (25).

Em nota, Maurício Campos Jr., Juliano Brasileiro e João Victor Assunção explicaram que deixaram a defesa por “motivo de foro íntimo”. O movimento pode indicar uma possível delação ao Supremo Tribunal Federal (STF), e quem assumirá a defesa de Zettel será Celso Vilardi, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fabiano Zettel é um dos integrantes do grupo “A Turma”. Ele teria intermediado e operacionalizado os pagamentos aos participantes do grupo, aos servidores do Banco Central e a terceiros envolvidos no esquema. De acordo com a investigação, o “braço financeiro” participou da elaboração e encaminhamento de proposta de “contratação simulada” de Belline Santana por meio da empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA.

A PF ainda apontou que Zettel atuou na organização e acompanhamento de fluxos financeiros. O cunhado de Vorcaro seria um colaborador na definição de mecanismos destinados a viabilizar a circulação de recursos e formalização documental das transações.