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Advogados abandonam defesa de Zettel em caso Master

Quem assumirá a função será Celso Vilardi, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro

  • Por Fernando Keller
  • 25/03/2026 14h21
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Reprodução Empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela PF nesta quarta-feira, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero Em nota, Maurício Campos Jr., Juliano Brasileiro e João Victor Assunção explicaram que deixaram a defesa por "motivo de foro íntimo"

Os advogados de Fabiano Zettel, empresário e cunhado de Daniel Vorcaro, deixaram a defesa do investigado por um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master nesta quarta-feira (25).

Em nota, Maurício Campos Jr., Juliano Brasileiro e João Victor Assunção explicaram que deixaram a defesa por “motivo de foro íntimo”. O movimento pode indicar uma possível delação ao Supremo Tribunal Federal (STF), e quem assumirá a defesa de Zettel será Celso Vilardi, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fabiano Zettel é um dos integrantes do grupo “A Turma”. Ele teria intermediado e operacionalizado os pagamentos aos participantes do grupo, aos servidores do Banco Central e a terceiros envolvidos no esquema. De acordo com a investigação, o “braço financeiro” participou da elaboração e encaminhamento de proposta de “contratação simulada” de Belline Santana por meio da empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA.

A PF ainda apontou que Zettel atuou na organização e acompanhamento de fluxos financeiros. O cunhado de Vorcaro seria um colaborador na definição de mecanismos destinados a viabilizar a circulação de recursos e formalização documental das transações.

 

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