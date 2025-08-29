Alexandre Silveira volta a sinalizar que pode disputar as eleições de 2026: ‘Onde Lula escalar, este jogador vai jogar’

Ministro de Minas e Energia tem repetido a mesma resposta sempre que questionado sobre o próximo pleito eleitoral; Embora já apareça em pesquisas para o Senado, ele ainda não confirmou se será candidato e não há

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a sinalizar que pode disputar as eleições de 2026



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a sinalizar que pode disputar as eleições de 2026, condicionando sua candidatura ao aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Onde o presidente escalar este jogador vai jogar, porque o mais importante o ano que vem é continuar com o presidente Lula, presidente do Brasil”, declarou durante evento de anúncio de projetos do Novo PAC. Silveira tem repetido a mesma resposta sempre que questionado sobre o pleito de 2026. Na quinta-feira (28), em entrevista à Record MG, Lula afirmou que o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) formaria uma “dupla imbatível” com a prefeita de Contagem, Marília Lopes (PT), numa possível disputa pelo governo de Minas Gerais.

Embora já apareça em pesquisas para o Senado, Alexandre Silveira ainda não confirmou se será candidato e não há, até o momento, acordo definido sobre seu futuro político. Nesta sexta-feira (29), o ministro também confirmou o lançamento do programa “Gás do Povo”, um novo modelo do auxílio gás que pretende beneficiar 15,5 milhões de pessoas. A iniciativa será apresentada na próxima quinta-feira, no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG).

*Com informações do Estadão Conteúdo