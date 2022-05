AO VIVO: Acompanhe a cobertura das manifestações do 1º de Maio

Atos pró-Lula e pró-Bolsonaro ocorrem em diversos pontos do país; centrais sindicais celebram Dia do Trabalho; bolsonaristas defendem liberdade de expressão

Montagem de fotos/Reprodução/Twitter/CUT/Lucas Neves/Estadão Conteúdo Manifestações pró-Lula e pró-Bolsonaro ocorrem em diversos pontos do país



O 1º de Maio, data na qual se comemora o Dia do Trabalho, é marcado por manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os atos ocorrem em diversos pontos do país e em ao menos cinco capitais, como Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e São Paulo. Na capital paulista, as centrais sindicais se concentram na Praça Charles Muller, onde fica o Estádio do Pacaembu – a celebração começou por volta das 10 horas. A cerca de três quilômetros dali, na Avenida Paulista, apoiadores de Bolsonaro vão às ruas em defesa da liberdade de expressão, uma espécie de desagravo ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques às instituições e aos ministros da Corte. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

12:30 – Capitais do Nordeste registram manifestações de direita e de esquerda

As capitais nordestinas começam a registrar a chegada de manifestantes de direita, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), e contra o presidente, em favor de Lula (PT). O perfil oficial da Central Única dos Trabalhadores postou vídeos de integrantes chegando para os protestos em Aracaju (SE) e João Pessoa (PB), enquanto a deputada Carla Zambelli (PL-SP) mostrou imagens de manifestações também em João Pessoa.

Olha que lindo! Em João Pessoa, milhares de pessoas já começam a tomar as ruas da cidade!

As manifestações começam às 14h em todo Brasil, ainda dá tempo! Pegue sua bandeira do Brasil e vai pra RUA lutar pela nossa LIBERDADE!#PatriotasNasRuas pic.twitter.com/848NgWEgc4 — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 1, 2022

✊🏾 Na Paraíba, concentração para o '1º de Maio' da classe trabalhadora: ato solidário e cultural em João Pessoa com distribuição e sorteio de cestas básicas à comunidade Bola da Rede. #DiaDoTrabalhador

📸 @CUTPB pic.twitter.com/U4fVfFoccW — CUT Brasil (@CUT_Brasil) May 1, 2022

11:55 – Zambelli convoca aliados de Bolsonaro: ‘Vá para a rua lutar pela nossa liberdade’

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), integrante da tropa de choque bolsonarista no Congresso, divulgou um vídeo da concentração de manifestantes em Belo Horizonte em suas redes sociais e convocou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para os atos do 1º de Maio. Em Belo Horizonte, as ruas já vão se enchendo de patriotas! As manifestações começam às 14h em todo Brasil, ainda dá tempo! Pegue sua bandeira do Brasil e vai pra rua lutar pela nossa liberdade”, escreveu.

Em Belo Horizonte, as ruas já vão se enchendo de patriotas!

As manifestações começam às 14h em todo Brasil, ainda dá tempo! Pegue sua bandeira do Brasil e vai pra RUA lutar pela nossa LIBERDADE!#PatriotasNasRuas pic.twitter.com/KUeD9KyMPd — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 1, 2022

11:50 – Boulos chega ao ato na Charles Muller

O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, chegou por volta das 11h40 à Praça Charles Muller, um dos principais pontos de concentração dos apoiadores do ex-presidente Lula (PT). Filiado ao PSOL, Boulos é pré-candidato a deputado federal por São Paulo e tido como um potencial puxador de votos para aumentar a bancada da legenda na Câmara dos Deputados.

11:45 – Presidente da CUT convoca trabalhadores: ‘Movimento pela democracia e para derrotar Bolsonaro’

O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, convocou os trabalhadores para o ato em comemoração ao Dia do Trabalho que ocorre em diversos pontos do país. “É um movimento pela democracia, para mudar esse país e para derrotar Bolsonaro. Estamos chamando todos os trabalhadores que não vieram ainda para que venham à Praça Charles Muller [na capital paulista]. Se você é defensor da vida, da liberdade, da democracia, dos seus direitos, da sua carteira assinada, do seu direito à moradia, do seu direito de comer três vezes ao dia, se você quiser voltar a ter uma vida com dignidade, venha a esse 1º de Maio reivindicar os nossos direitos. E, obviamente, já ir organizando a eleição de Lula em outubro para tirarmos o Bolsonaro do ódio e da fome e colocar o Lula da esperança e do progresso”, disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

https://twitter.com/CUT_Brasil/status/1520770078890987521

11:35 – Bolsonaro cumprimenta apoiadores em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores concentrados na Esplanada dos Ministérios, na manhã desta 1º, em Brasília. O comboio presidencial deixou o Palácio da Alvorada por volta das 11h. Ele está acompanhado do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), conhecido como Hélio Negão. A chegada do mandatário do país foi transmitida em seu perfis oficiais nas redes sociais.

11:30 – Daniel Silveira faz breve discurso em Niterói

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) fez um breve discurso no ato bolsonarista que fechou uma das pistas da orla de Icaraí, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O parlamentar, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF, se limitou a dizer que ficou “muito tempo calado” e que “se não fosse o presidente Bolsonaro, essa cor amarela e verde não estaria acontecendo, estaria vermelha”. Silveira estava acompanhado do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).

11:21 – Manifestantes ocupam Praça dos Três Poderes, em Brasília

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentram na Praça dos Três Poderes, na capital federal. Há, inclusive, um trio elétrico localizado em frente do Congresso Nacional. Manifestantes exibem faixas com os dizeres “sim à liberdade, não à Ditadura” e “STF sim, mas esses ministros não”. Segundo apurou a Jovem Pan, Bolsonaro só deve participar e discursar se houver grande adesão. Por volta das 11h, o comboio presidencial deixou o Palácio da Alvorada em direção ao Palácio do Planalto.

11:18 – Lula deve discursar por volta das 12 horas, no Pacaembu

O ato das centrais sindicais começou por volta das 10 horas, na Praça Charles Muller, onde fica o Estádio do Pacaembu. Organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e Intersindical – Central da Classe Trabalhadora, e Pública, a manifestação será dividida em duas partes – político e artístico. O ex-presidente Lula deve discursar por volta das 12 horas. Na parte da tarde, haverá shows de artistas como Daniela Mercury e Leci Brandão.

11:15 – Bolsonaro não deve viajar para São Paulo

Apesar da expectativa de apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro não deve participar da manifestação na Avenida Paulista. Os organizadores do ato, porém, trabalham com a possibilidade de o mandatário do país discursar remotamente. Os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP), Daniel Silveira (PTB-RJ) e os ex-ministros do Meio Ambiente Ricardo Salles e da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato do Republicanos ao governo do Estado de São Paulo.