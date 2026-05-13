Após áudio de Flávio, Sóstenes e Marinho deixam Congresso e vão à sede do PL

Líderes da oposição evitaram comentar o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ)

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Sóstenes Cavalcante disse que Flávio segue em Brasília, mas não deu detalhes sobre onde ele esta



Líderes da oposição evitaram comentar o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), afirmou desconhecer as informações e que só se manifestaria após conversar com algumas pessoas. Ele é o coordenador de campanha de Flávio. Segundo fontes, Marinho seguiu para uma casa usada como “QG” pela campanha de Flávio.

Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que Flávio segue em Brasília, mas não deu detalhes sobre onde ele está. Marinho e Sóstenes deixaram o Congresso e afirmaram que fariam uma reunião na sede do PL.