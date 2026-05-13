Jovem Pan > Notícias > Política > Após áudio de Flávio, Sóstenes e Marinho deixam Congresso e vão à sede do PL

Após áudio de Flávio, Sóstenes e Marinho deixam Congresso e vão à sede do PL

Líderes da oposição evitaram comentar o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ)

  • Por Estadão Conteúdo
  • 13/05/2026 17h04 - Atualizado em 13/05/2026 17h04
  • BlueSky
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Sóstenes Cavalcante decide entrar na CPI que investiga as fraudes no INSS após uma série de vitórias do governo Lula Sóstenes Cavalcante disse que Flávio segue em Brasília, mas não deu detalhes sobre onde ele esta

Líderes da oposição evitaram comentar o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), afirmou desconhecer as informações e que só se manifestaria após conversar com algumas pessoas. Ele é o coordenador de campanha de Flávio. Segundo fontes, Marinho seguiu para uma casa usada como “QG” pela campanha de Flávio.

Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que Flávio segue em Brasília, mas não deu detalhes sobre onde ele está. Marinho e Sóstenes deixaram o Congresso e afirmaram que fariam uma reunião na sede do PL.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >