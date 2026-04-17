Após internação na UTI, deputado Mario Frias recebe alta do hospital

Deputado federal estava na Unidade de Terapia Intensiva desde terça-feira (14), com dores abdominais; informação foi divulgada nas redes sociais do parlamentar

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Deputado federal Mario Frias (PL-SP) recebe alta do hospital nesta sexta-feira (17)



O deputado federal Mario Frias (PL-SP) recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, nesta sexta-feira (17). A informação foi divulgada pelo parlamentar nas redes sociais. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde terça (14), com dores abdominais.

“Finalmente estou indo para a casa ao lado do amor da minha vida. Agradeço muito as orações e mensagens de apoio. Que Deus abençoe vocês”, escreveu Frias.

Finalmente estou indo para a casa ao lado do amor da minha vida @JulianaFrias20

Agradeço muito as orações e mensagens de apoio.

Que Deus abençoe vocês! pic.twitter.com/y1pMwycqyx — MarioFrias (@mfriasoficial) April 17, 2026

Em comunicado na terça, a assessoria do deputado disse que, durante exames, foi identificada uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen. “Durante exames e avaliação médica, foi identificada uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen, sendo realizado com sucesso o procedimento de desobstrução”, diz a nota, compartilhada nas redes sociais.

Mario Frias é um dos nomes cotados pelo Partido Liberal para disputar o Senado por São Paulo. Como informou a Jovem Pan, ele vem performando com mais desenvoltura na disputa. Fontes ouvidas afirmam que a palavra final sobre o candidato ao Senado será de Eduardo Bolsonaro — e que, ainda do Texas, sempre demonstrou simpatia por Frias, segundo aliados.