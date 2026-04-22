Após mal-estar com direção nacional, Rede-SP defende pré-candidatura de Marina

No início do mês, a direção nacional da sigla afirmou ter recebido com “indignação e perplexidade” a decisão da ex-ministra do Meio Ambiente de anunciar sua permanência no partido. Em nota, o partido acusou Marina de se recusar a dialogar com o diretório e negou ter cogitado sua saída.

A Executiva Estadual da Rede-SP adotou tom diferente e destacou a trajetória da ex-ministra como uma das maiores referências éticas e políticas do Brasil e do mundo.

“Sua trajetória, marcada pela coerência e pela defesa intransigente da vida, da democracia e da sustentabilidade, a projeta como uma liderança indispensável em um tempo que exige coragem política e visão de futuro”, diz a nota.

A nota também manifesta apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e reafirma compromisso com o projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Rede-SP ainda faz críticas à gestão do governador Tarcísio de Freitas, apontando desafios agravados pelo atual governo e defendendo a retomada da capacidade de planejamento, o fortalecimento de políticas sociais e o enfrentamento das desigualdades.

Por fim, a sigla destaca a importância do fortalecimento do campo democrático e progressista, incluindo as pré-candidaturas da federação com o PSOL, e afirma que o posicionamento ocorre no âmbito do debate público e em respeito à legislação eleitoral.