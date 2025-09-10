‘Ataque em Doha matou esperança para os reféns em Gaza e Netanyahu deve ser levado à Justiça’, diz premiê do Catar

Mohammed bin Abdulrahman Al Than disse que país está reconsiderando seu papel como mediador nas negociações para a trégua entre Hamas e Israel

Photo by Alexander NEMENOV / POOL / AFP Ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Than, fala com seu homólogo russo durante uma reunião em Moscou



O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou nesta quarta-feira (10) que um ataque israelense em Doha contra o Hamas matou a esperança para os reféns em Gaza, ao pedir que seu contraparte israelense, Benjamin Netanyahu, seja “levado à justiça”. “Acho que o que Netanyahu fez ontem simplesmente matou qualquer esperança para esses reféns”, declarou o xeque Al Thani à CNN. O Catar tem atuado como principal intermediário na guerra que já dura quase dois anos.

Diante da atual situação, Al Thani disse que seu país está reconsiderando seu papel como mediador nas negociações para a trégua em Gaza. “Tenho pensado, inclusive sobre todo o processo nas últimas semanas, que [o primeiro-ministro israelense, Benjamin] Netanyahu só estava nos fazendo perder tempo”, declarou o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. O Catar está “reconsiderando tudo” em relação ao seu papel em futuras conversas de cessar-fogo e discutindo os próximos passos com Washington, acrescentou.

O premiê cataria havia se reunido com uma das famílias de reféns na própria manhã em que Israel, na terça-feira, atacou dirigentes do Hamas no Catar. As famílias dos reféns “contam com essa mediação [de cessar-fogo]. Não têm outra esperança para isso”, afirmou. Ele apontou para a acusação contra Netanyahu apresentada pelo Tribunal Penal Internacional. “Ele precisa ser levado à justiça”, disse Al Thani. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU a pedido do Catar foi adiada para quinta-feira.