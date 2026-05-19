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Atlas/Bloomberg: aliados de Bolsonaro são os mais envolvidos no caso Master, segundo brasileiros

Pesquisa aponta que maioria vê conversas como indício de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro no caso Master

  • Por Jovem Pan
  • 19/05/2026 08h55 - Atualizado em 19/05/2026 09h04
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Reprodução As revelações sobre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ampliaram a crise em torno do caso Master. As revelações sobre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ampliaram a crise em torno do caso Master.

Para 43,3% dos brasileiros, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro são os mais envolvidos no esquema de fraudes financeiras do Banco Master. Os dados são da pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19).

Segundo o levantamento, 32,8% apontam os aliados do presidente Lula como os principais envolvidos. Outros 16,1% afirmam que todos os grupos políticos estão igualmente implicados no esquema, enquanto 7,1% responsabilizam principalmente o Centrão. Apenas 0,7% disseram não saber responder.

Pesquisa Atlas/Bloomberg.

Pesquisa Atlas/Bloomberg.

Vazamento de conversas

A pesquisa também mostrou que 95,6% dos entrevistados afirmaram ter tomado conhecimento dos áudios e mensagens vazadas de supostas conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Outros 4,4% disseram não conhecer o caso.

Entre os entrevistados que disseram conhecer o vazamento, 51,7% avaliam que as conversas representam evidências de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro no escândalo do Banco Master.

Já 33,3% consideram que o conteúdo mostra uma tentativa legítima de buscar apoio financeiro para a produção do filme “Dark Horse” sobre Jair Bolsonaro. Outros 12,1% afirmam que as mensagens indicam apenas uma relação de proximidade entre Flávio e Vorcaro, sem comprovação de ilegalidade. Apenas 2,9% não souberam responder.

Entenda

As conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro foram divulgadas pelo portal Intercept Brasil no último dia 13.

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro teria se comprometido a repassar US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões na cotação da época) para financiar o filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, com estreia prevista para 11 de setembro de 2026.

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