Atlas/Bloomberg: aliados de Bolsonaro são os mais envolvidos no caso Master, segundo brasileiros

Pesquisa aponta que maioria vê conversas como indício de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro no caso Master

Reprodução As revelações sobre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ampliaram a crise em torno do caso Master.



Para 43,3% dos brasileiros, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro são os mais envolvidos no esquema de fraudes financeiras do Banco Master. Os dados são da pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19).

Segundo o levantamento, 32,8% apontam os aliados do presidente Lula como os principais envolvidos. Outros 16,1% afirmam que todos os grupos políticos estão igualmente implicados no esquema, enquanto 7,1% responsabilizam principalmente o Centrão. Apenas 0,7% disseram não saber responder.

Vazamento de conversas

A pesquisa também mostrou que 95,6% dos entrevistados afirmaram ter tomado conhecimento dos áudios e mensagens vazadas de supostas conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Outros 4,4% disseram não conhecer o caso.

Entre os entrevistados que disseram conhecer o vazamento, 51,7% avaliam que as conversas representam evidências de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro no escândalo do Banco Master.

Já 33,3% consideram que o conteúdo mostra uma tentativa legítima de buscar apoio financeiro para a produção do filme “Dark Horse” sobre Jair Bolsonaro. Outros 12,1% afirmam que as mensagens indicam apenas uma relação de proximidade entre Flávio e Vorcaro, sem comprovação de ilegalidade. Apenas 2,9% não souberam responder.

Entenda

As conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro foram divulgadas pelo portal Intercept Brasil no último dia 13.