Atlas/Bloomberg: Lula lidera no 1º e 2º turno contra Flávio Bolsonaro

Pesquisa aponta que o senador e filho do ex-presidente perdeu seis pontos nas intenções de voto após o vazamento de conversas com Daniel Vorcaro

Reprodução No cenário de segundo turno, Lula aparece com 48,9% das intenções de voto, contra 41,8% de Flávio Bolsonaro.



A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) aponta vantagem do presidente Lula em cenários de primeiro e segundo turno na disputa pela Presidência da República.

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 48,9% das intenções de voto, contra 41,8% de Flávio Bolsonaro. Outros 9,3% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou ainda não sabem em quem votar.

Em outros cenários testados pela pesquisa, Lula também aparece na liderança contra todos os adversários em outras simulações de segundo turno.

Na simulação direta entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente avançou 1,4 ponto percentual e chegou a 48,9% das intenções de voto. Flávio, por sua vez, caiu seis pontos após a divulgação do áudio envolvendo Daniel Vorcaro, recuando de 47,8% para 41,8%.

Primeiro turno

Já no cenário 1 estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 47% das intenções de voto. Flávio aparece em segundo lugar, com 34,3%.

Na sequência, aparecem Renan Santos, com 6,9%; Romeu Zema, com 5,2%; Ronaldo Caiado, com 2,7%; Augusto Cury, com 0,4%; e Aldo Rebelo, com 0,2%.

Os votos brancos e nulos somam 1,4%, enquanto 1,9% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Cenário 2

Cenário 3

Metodologia

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 5.032 brasileiros adultos entre os dias 13 e 18 de maio de 2026. O levantamento foi realizado por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), com margem de erro de ±1 ponto percentual e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.