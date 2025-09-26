Jovem Pan > Notícias > Política > Barroso canta sambas clássicos em despedida da presidência do STF

Barroso canta sambas clássicos em despedida da presidência do STF

Festa foi oferecida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e pelo Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre)

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 15h28
  • BlueSky
Antonio Augusto/MPF Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal 'O meu destino será como Deus quiser'

O ministro Luís Roberto Barroso subiu ao palco da festa de despedida dele na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) para cantar clássicos do samba. Com a banda Samba Urgente, de Brasília, Barroso entoou músicas como ‘Eu e você sempre’, de Jorge Aragão, e ‘Vou Festejar’, de Beth Carvalho.

Quando cantou o verso final de ‘O amanhã’, samba-enredo da União da Ilha de 1978, Barroso repetiu depois da música a frase em discurso: “O meu destino será como Deus quiser”. Em alguns momentos, estava ao lado dele, no palco, a procuradora da Fazenda Nacional Rita Nolasco, namorada do ministro.

A festa foi oferecida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e pelo Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre). O local escolhido foi uma casa de festas à beira do Lago Paranoá. Antes de começar a cantoria, o ministro disse que foi uma honra presidir o Judiciário pelos últimos dois anos.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Entre os presentes, estavam servidores do STF, juízes e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nenhum ministro do Supremo compareceu à comemoração. No dia anterior, Barroso recebeu os colegas para uma festa reservada na casa dele, em Brasília. O ministro Edson Fachin assume na segunda-feira (29), a presidência do tribunal.

Leia também

Saiba quem é Delegado Marcelo Freitas, relator do caso que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro
Restrição de voos no Santos Dumont será revista em 2026, diz Costa Filho

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >