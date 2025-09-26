Barroso canta sambas clássicos em despedida da presidência do STF

Festa foi oferecida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e pelo Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre)

Antonio Augusto/MPF 'O meu destino será como Deus quiser'



O ministro Luís Roberto Barroso subiu ao palco da festa de despedida dele na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) para cantar clássicos do samba. Com a banda Samba Urgente, de Brasília, Barroso entoou músicas como ‘Eu e você sempre’, de Jorge Aragão, e ‘Vou Festejar’, de Beth Carvalho.

Quando cantou o verso final de ‘O amanhã’, samba-enredo da União da Ilha de 1978, Barroso repetiu depois da música a frase em discurso: “O meu destino será como Deus quiser”. Em alguns momentos, estava ao lado dele, no palco, a procuradora da Fazenda Nacional Rita Nolasco, namorada do ministro.

A festa foi oferecida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e pelo Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre). O local escolhido foi uma casa de festas à beira do Lago Paranoá. Antes de começar a cantoria, o ministro disse que foi uma honra presidir o Judiciário pelos últimos dois anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os presentes, estavam servidores do STF, juízes e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nenhum ministro do Supremo compareceu à comemoração. No dia anterior, Barroso recebeu os colegas para uma festa reservada na casa dele, em Brasília. O ministro Edson Fachin assume na segunda-feira (29), a presidência do tribunal.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório