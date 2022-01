Bolsonaro apresenta melhora, tem sonda retirada e deve ter alta nesta quarta-feira

Presidente segue internado em um hospital da zona sul de São Paulo, onde tratou uma obstrução intestinal; nesta terça, o mandatário conseguiu andar pelos corredores da unidade de saúde

Reprodução / Instagram Michelle Bolsonaro Presidente caminhou pelos corredores do hospital nesta terça-feira, 4



Internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal, o quadro do presidente Jair Bolsonaro (PL) teve evolução satisfatória e a sonda nasogástrica que ele utilizava foi retirada. A informação foi confirmada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) no fim da tarde desta terça-feira, 4. Segundo informações de assessores próximos ao presidente, Bolsonaro deve ter alta hospitalar nesta quarta-feira, 5. No começo desta terça, o doutor Antônio Macedo, médico que acompanha Bolsonaro, descartou a necessidade da realização de uma intervenção cirúrgica no presidente após uma nova avaliação. Durante o dia, Bolsonaro respondeu bem à uma dieta líquida e conseguiu andar pelos corredores da unidade de saúde. Ainda segundo assessores, o presidente pretendia deixar o hospital ainda hoje, mas foi convencido pela equipe médica a ficar mais algumas horas internado.

#OsPingosNosIs | Quadro de Bolsonaro é estável e cirurgia foi descartada. Com exclusividade, a Jovem Pan apurou que o presidente deve receber alta amanhã. pic.twitter.com/95I5QBAG47 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) January 4, 2022

*Com informações da repórter Nanny Cox