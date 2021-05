Bolsonaro convoca apoiadores para passeio de moto no Rio neste domingo

Concentração do ato está marcada para acontecer às 8 horas no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca; dez mil motos devem passar pelo local

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 09/05/2021 Em menos de um mês, Bolsonaro se reunirá com os motociclistas pela segunda vez



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais neste sábado, 23, para convocar apoiadores para um passeio de moto pelas ruas do Rio de Janeiro. A concentração do ato, marcado para este domingo, 24, acontecerá às 8 horas no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. De acordo com a administração do Parque Olímpico, a expectativa é que dez mil motos passem pela entrada do local. O cortejo partirá às 10 horas pela Avenida Abelardo Bueno em direção à Barra. Durante o passeio, a via e alguns retornos permanecerão fechados para a passagem de Bolsonaro e dos motociclistas. O presidente viajará para o Rio de Janeiro ainda na manhã do domingo. Em menos de um mês, ele se reunirá com os motociclistas pela segunda vez. O primeiro ato aconteceu em Brasília, na manhã do Dia das Mães, em 9 de maio, quando o chefe do Executivo percorreu as ruas da capital federal cercado por centenas de apoiadores.