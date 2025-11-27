Bolsonaro recebe Jair Renan e Michelle em primeiras visitas após início da execução da pena

Após autorização do ministro Alexandre de Moraes, as visitas ao ex-presidente poderão ocorrer de forma não simultânea, com duração de até 30 minutos para cada visitante

Valter Campanato/Agência Brasil Manifestação em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe na manhã desta quinta-feira (27) o filho Jair Renan (PL), vereador em Santa Catarina, e a mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As visitas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes entre 9h e 11h desta quinta-feira. As visitas não são simultâneas e cada visitante tem 30 minutos com Bolsonaro.

Jair Renan foi o primeiro a chegar para se encontrar com o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, às 9h15. Michelle está no local desde 9h23 e, inicialmente, ficou dentro do carro. Ela entrou no prédio 20 minutos depois de ter chegado.

Desde que foi preso no último sábado, Bolsonaro já recebeu visitas de Michelle e dos filhos Flávio e Carlos, mas Jair Renan é o primeiro a encontrá-lo após Moraes determinar o trânsito em julgado da ação penal do golpe e o início do cumprimento da pena de 27 anos e três meses de prisão.

*Com informações do Estadão Conteúdo