Bruno Covas faz selfie no hospital e diz ‘não baixar a cabeça’ na luta contra o câncer

O político tucano também agradeceu o apoio que vem recebendo nas redes sociais e desejou um feliz Dia das Mães aos seguidores

Reprodução/Instagram Bruno Covas está internado desde o dia 2 de maio no Hospital Sírio Libanês



Prefeito licenciado da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) usou as redes sociais para postar uma foto sua no Hospital Sírio Libanês, onde encontra-se internado desde o dia 2 deste mês. Sorridente, o tucano disse estar motivado na luta contra o câncer na cárdias e os outros problemas de saúde. O político também agradeceu o apoio que vem recebendo e desejou um feliz Dia das Mães aos seguidores. “Continuo a lutar aqui no Hospital. Sem baixar a cabeça e sem perder minha motivação. Muita Força, Foco e Fé. E espero logo estar junto de vocês para agradecer por todo carinho. Feliz Dia das Mães e Bom Domingo!”, escreveu, na legenda da imagem publicada no Instagram.

Em outubro de 2019, Covas foi diagnosticado com um câncer na cárdia, região localizada entre o esôfago e o estômago. Em 17 de fevereiro de 2021, um nódulo no fígado foi detectado, fazendo com que o prefeito parasse com o seu tratamento. Já em 16 de abril novos nódulos no fígado e ossos foram descobertos. O político foi orientado a fazer novas sessões de quimioterapia e imunoterapia e ficou internado por 12 dias para tratar estes novos focos da doença. Na semana seguinte depois de receber alta, ele voltou ao hospital para realizar exames após ter passado mal. Internado desde o último dia 2, Covas chegou a ser intubado da última semana, mas foi extubado dois dias depois e transferido para a unidade de terapia semi-intensiva.

O infectologista David Uip, um dos médicos responsáveis pelo tratamento de Covas, foi entrevistado pelo “Jornal da Manhã”, da Jovem Pan, neste sábado, 8, e falou sobre o atual estado de saúde do prefeito. Apesar de considerar a última complicação do tratamento de câncer como “grave”, Uip afirmou que a equipe médica teve uma “grata surpresa” com a evolução do quadro do prefeito, que chegou a caminhar pelo hospital Sírio-Libanês. “Ontem o Bruno Covas já saiu da cama e da cadeira e foi dar voltas pelo corredor. O Bruno Covas, como todos sabem, tem uma doença grave. O que nós estamos tratando? Cada dia é um dia, a cada acontecimento, complicação, nós vamos tentando contornar. O que vale mais do que tudo isso é o espírito do prefeito. Ele é guerreiro, ele é lutador, ele é consciente de tudo o que está acontecendo e fez a opção de confronto com a doença. Ele foi ao embate da doença. Cabe a nós, profissionais de saúde, fazer exatamente isso, ajudar nesse confronto contra uma doença que todo mundo sabe que é muito grave”, afirmou.