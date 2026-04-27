BTG/Nexus: Lula lidera 1º turno, mas empata tecnicamente no 2º com Flávio, Zema e Caiado

De acordo com a amostra, se o segundo turno fosse disputado hoje, Lula teria 46% e Flávio Bolsonaro (PL), 45%

Ricardo Stuckert / PR

O segundo levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência, em parceria com o BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira, 27, sobre a corrida presidencial de outubro deste ano continua apontando um cenário de forte polarização, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição pelo PT, empatado tecnicamente, dentro da margem de erro, com seus principais adversários no segundo turno.

De acordo com a amostra, se o segundo turno fosse disputado hoje, Lula teria 46% e Flávio Bolsonaro (PL), 45%. Contra Romeu Zema (Novo), que pontuou 41%, Lula teria 45%; contra Ronaldo Caiado (PSD), que aparece com 41%, Lula teria 45%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 30 de março, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam empatados no cenário de segundo turno, com 46% cada. Contra os outros adversários, na pesquisa de março, o presidente e pré-candidato à reeleição levaria vantagem: venceria Zema por 46% a 40% e Caiado por 46% a 41%.

No cenário de primeiro turno, na pesquisa estimulada, Lula lidera a corrida presidencial com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 36%. Na pesquisa anterior, Lula também pontuava 41% e Flávio 38%, oscilando nessa mostra dois pontos porcentuais para baixo, dentro da margem de erro. Zema e Caiado têm, respectivamente, na pesquisa divulgada hoje 4% e 3%; na mostra anterior, ambos pontuavam 4%.

Na pesquisa espontânea, na disputa do primeiro turno, Lula tem 33%, Flávio Bolsonaro 26%, Zema 2% e Caiado 1%. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, é citado por 2% dos entrevistados e Renan Santos (Missão) também registra 2%.

Rejeição

O levantamento também mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro lideram no quesito rejeição, ambos aparecem com 48%. Na mostra anterior, de 30 de março, Lula tinha 49% e Flávio 48% de rejeição.

Na pesquisa divulgada nesta segunda, a rejeição do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) é de 33% – na mostra anterior era de 31% – e a do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é de 29%, na anterior era de 31%. Zema e Caiado também são pré-candidatos à Presidência da República na eleição deste ano.

Avaliação de governo

Na avaliação de governo, 43% classificam a gestão Lula como ruim ou péssima, na pesquisa anterior eram 44%. Os que classificam a gestão Lula como ótima ou boa somam 33%, na anterior eram 35%. Um total de 49% desaprova a forma do petista governar e 46% aprovam. Na mostra do dia 30 de março, 51% desaprovavam e 45% aprovavam.

O levantamento entrevistou 2.028 eleitores entre os dias 24 e 26 de abril de 2026 em todo o País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026.

*com informações do Estadão Conteúdo