Aldo Rebelo confirma pré-candidatura e diz que judicializará bloqueios

Ex-ministro contesta movimentação do Democracia Cristã (DC) para lançar Joaquim Barbosa à presidência e processo de expulsão da legenda

O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou neste sábado (23) que mantém sua pré-candidatura à presidência da República e declarou que qualquer tentativa de interromper seus planos eleitorais será levada à Justiça. A declaração ocorre em meio ao processo de expulsão aberto pelo partido Democracia Cristã (DC) contra ele e o anúncio da legenda sobre uma possível candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.

Rebelo confirmou que segue cumprindo agendas políticas e que pretende levar sua candidatura adiante. “Está mantido, eu tenho agendas a cumprir, tenho cumprido. E qualquer medida que tenha como finalidade bloquear o Movimento por um Desenvolvimento Nacional (MPD), naturalmente será judicializada”, afirmou.

A fala do ex-ministro é uma resposta à movimentação da Executiva Nacional do Democracia Cristã. O partido anunciou o nome de Joaquim Barbosa como seu pré-candidato ao Palácio do Planalto. Rebelo, no entanto, questionou a consolidação dessa nova candidatura, citando o histórico do ex-ministro do STF em 2018, quando o ex-magistrado desistiu de concorrer pelo PSB.

Além da indicação de Barbosa, o Democracia Cristã abriu um processo administrativo para expulsar Aldo Rebelo de seus quadros. A legenda alega que o ex-ministro teria descumprido diretrizes partidárias. Rebelo nega irregularidades e sustenta que a tentativa de retirá-lo da disputa fere seus direitos políticos dentro da organização.