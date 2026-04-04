Cabo Daciolo confirma pré-candidatura à Presidência pelo Mobiliza

Anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde Daciolo publicou uma foto ao lado de Antônio Carlos Massarollo, presidente da legenda

  • Por Jovem Pan
  • 04/04/2026 16h32
Cabo Daciolo retorna ao palco presidencial oito anos após sua primeira incursão, em 2018

O ex-deputado federal e pastor evangélico Cabo Daciolo oficializou sua filiação ao partido Mobiliza e confirmou que disputará novamente a Presidência da República nas eleições de 2026.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde Daciolo publicou uma foto ao lado de Antônio Carlos Massarollo, presidente da legenda. Mantendo a tônica religiosa que marcou sua trajetória política, o pré-candidato acompanhou o anúncio com a citação bíblica: “Quando os justos governam, o povo se alegra”.

Cabo Daciolo retorna ao palco presidencial oito anos após sua primeira incursão, em 2018. Naquela ocasião, ele se tornou um fenômeno de audiência e memes devido ao bordão “Glória a Deus”, repetido sistematicamente em debates e discursos.

