Caiado desmente chapa com Zema, mas defende união da centro-direita: ‘Ninguém ganhará sem apoio’

Ex-deputado afirma que objetivo é bater Lula no segundo turno

Jovem Pan Ronaldo Caiado em entrevista a Jovem Pan.



O pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD) desmentiu boatos de que faria chapa com Romeu Zema (NOVO) para concorrer às eleições de 2026 neste primeiro momento. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, nesta quarta-feira (27). “Não sei da onde saiu aquela sinalização que eu possa ser vice do Zema.”, disse Caiado, acrescentando que, apesar de ter uma boa relação com o ex-governador de Minas Gerais, “ninguém se colocou para fazer chapa de a ou chapa b”. “Atuaremos dentro de um princípio para não haver dispersão da centro-direita. Não podemos criar uma situação de divisão direta no segundo turno”, declarou.

O presidenciável disse que conversou com Zema em seu escritório nesta segunda-feira (25), mas que não abandonaria a pré-campanha para apoiar o ex-governador de Minas Gerais. De acordo com ele, o encontro teve como objetivo organizar a união da centro-direita para evitar dispersão e bater Lula (PT) no segundo turno. O ex-deputado federal confirmou que vai se encontrar novamente com Zema em São Paulo daqui a dez dias, quando devem voltar a debater assimilação política e estratégias eleitorais.

Para Caiado: “Ninguém vai ganhar segundo turno sem apoio da centro-direita no Brasil“. Conforme ele, quem vai receber esse apoio será aquele que atravessar os debates, mostrar que pode sentar na cadeira da presidência e tiver coragem para enfrentar o crime e a corrupção.

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