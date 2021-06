Camuflado entre folhas e segurando bíblia, deputado federal afirma que vai caçar Lázaro; veja o vídeo

Pastor Sargento Isidório, filiado ao Avante, pediu orações aos seguidores e analisou que os policiais não conseguem encontrar o ‘serial killer’ do DF porque faltam ‘olhos espirituais’

Neste domingo, 20



O deputado federal pastor Sargento Isidório (Avante) usou as redes sociais para se posicionar sobre o caso Lázaro Barbosa neste domingo, 20, quando as buscas pelo criminoso chegaram ao 12º dia em Goiás. Camuflado entre folhas e com um tronco e uma bíblia nas mãos, em um vídeo publicado, o parlamentar afirma que vai “entrar na luta” para capturar o “serial killer do Distrito Federal”. “Você não está vendo que isso é coisa do diabo? Eu venho da Bahia, rapaz, eu vou deixar um gadareno? Você não entendeu ainda? Aquilo é um espírito de gadareno. Os policiais de Brasília e a PM de Goiás não estão conseguindo achar o cara. Você tem que ter olhos espirituais para conseguir”, disse o deputado na gravação.

Na legenda da postagem, ele ainda reforçou que entrou nas buscas como “soldado de Jesus” e pediu orações dos fieis para que consiga completar “a missão”. Cerca de 300 agentes de segurança seguem empenhados na busca por Lázaro Barbosa nas regiões de Cocalzinho e Águas Lindas de Goiás. Ele é acusado de cometer uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, e provocar outros crimes como estupro, roubo, tortura, porte ilegal de armas e invasão de propriedade.