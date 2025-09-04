Carlos Lupi vai depor à CPMI do INSS na próxima segunda-feira

Ex-ministro da Previdência falará sobre escândalos de fraudes no instituto; comissão também busca ouvir o ‘Careca do INSS’

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A participação de Lupi foi confirmada nesta quinta-feira (4) e ocorrerá em formato de convite



O ex-ministro da Previdência Carlos Lupi deve depor na próxima segunda-feira (8) à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga desvios e fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). A participação de Lupi foi confirmada nesta quinta-feira (4) e ocorrerá em formato de convite, o que torna a presença opcional. Caso o pedido fosse ignorado, a comissão já havia considerado transformar a convocação em obrigatória.

Além de Lupi, o ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, também deve comparecer à comissão na quinta-feira (11). Na sequência, os parlamentares querem ouvir os principais investigados no caso: Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti. A dificuldade de localização dos dois levou a CPMI a acionar a polícia legislativa para intimá-los.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a intenção é garantir que todos os depoimentos ocorram “o mais rápido possível”. A cúpula da CPMI espera que os investigados compareçam por meios oficiais, mas admite que as oitivas acontecerão mesmo que os alvos estejam presos.