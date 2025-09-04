Jovem Pan > Notícias > Política > Carlos Lupi vai depor à CPMI do INSS na próxima segunda-feira

Carlos Lupi vai depor à CPMI do INSS na próxima segunda-feira

Ex-ministro da Previdência falará sobre escândalos de fraudes no instituto; comissão também busca ouvir o ‘Careca do INSS’

  • Por Uanabia Mariano
  • 04/09/2025 14h57
  • BlueSky
TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO CARLOS LUPI FALA SOBRE AS FRAUDES NO INSS A participação de Lupi foi confirmada nesta quinta-feira (4) e ocorrerá em formato de convite

O ex-ministro da Previdência Carlos Lupi deve depor na próxima segunda-feira (8) à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga desvios e fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). A participação de Lupi foi confirmada nesta quinta-feira (4) e ocorrerá em formato de convite, o que torna a presença opcional. Caso o pedido fosse ignorado, a comissão já havia considerado transformar a convocação em obrigatória.

Além de Lupi, o ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, também deve comparecer à comissão na quinta-feira (11). Na sequência, os parlamentares querem ouvir os principais investigados no caso: Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti. A dificuldade de localização dos dois levou a CPMI a acionar a polícia legislativa para intimá-los.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a intenção é garantir que todos os depoimentos ocorram “o mais rápido possível”. A cúpula da CPMI espera que os investigados compareçam por meios oficiais, mas admite que as oitivas acontecerão mesmo que os alvos estejam presos.

Leia também

CPI do INSS aprova requerimentos que miram sindicato de irmão de Lula
Ricardo Nunes defende anistia em nome da 'pacificação' do país e faz críticas ao STF

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >