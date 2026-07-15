Flávio aparece em foto ao lado de ‘Sicário’ de Vorcaro

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aparece em uma foto ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, homem que era responsável pelo núcleo de intimidação e violência da organização criminosa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A imagem foi publicada inicialmente pelo site ICL e depois confirmada pela Jovem Pan.

A foto teria sido tirada em 2022, em um hotel na zona do Rio de Janeiro. O senador respondeu em nota que recebe diversos pedidos de fotos todos os dias e que é “impossível saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima”.

Inicialmente, Flávio também afirmou na nota que não se sabe a procedência da foto ou se ela foi produzida por inteligência artificial. Depois, em outra nota enviada junto a um vídeo, ele apenas afirma que não sabe se a foto é “verdade” e que, se for, é só “mais uma” entre as que ele tira todos os dias.

Segundo a colunista do ICL Juliana Dal Piva, em parceria com o Centro Latino-americano de Investigación Periodística (CLIP), a foto passou por quatro ferramentas para comprovar que a imagem não foi gerada por inteligência artificial generativa. Outros testes usando a ferramenta InVID também não apontaram evidências de que a foto teria sido manipulada.

Luiz Phillipe Mourão cometeu suicídio quando se encontrava nas dependências da Superintendência Regional da PF em Minas Gerais.

Mourão foi preso preventivamente em 4 de março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Ele era apontado como coordenador operacional de um esquema que teria acessado indevidamente sistemas sigilosos da PF, do Ministério Público Federal e da Interpol, além de corromper servidores do Banco Central.

A operação resultou também na prisão de Vorcaro, dono do banco, de seu cunhado Fabiano Zettel e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, com bloqueio judicial de bens que chega a R$ 22 bilhões.

“O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, como figura pública e extremamente popular, recebe todos os dias pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para fotos. Impossível o senador saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima. Flávio Bolsonaro reafirma que não conhece e nunca viu a pessoa na foto. É irresponsável tentar atribuir qualquer significado pessoal a uma imagem aleatória. Além disso, não se sabe qual a procedência da foto, nem se a imagem é real ou produzida por Inteligência Artificial” Equipe de campanha de Flávio Bolsonaro

Dark Horse

Flávio também está ligado diretamente a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele trocou mensagens com o senador antes de ser preso, tentando fugir do país em novembro de 2025. A informação foi divulgada pelo portal Intercept Brasil.

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse”, produção que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.

As mensagens vazadas mostram uma negociação entre Flávio e o banqueiro. Em outubro de 2025, o senador chegou a cobrar Vorcaro, afirmando que a produção estava “no limite” financeiro. Os diálogos também indicam que houve um encontro na casa do dono do Banco Master, em São Paulo, no dia 2 de novembro de 2025 — dias antes de sua primeira prisão ao tentar fugir do país —, que contou com a presença do ator Jim Caviezel e do diretor Cyrus Nowrasteh.

Apesar da repercussão, Flávio Bolsonaro tem defendido publicamente a captação dos recursos. Durante evento de lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, o pré-candidato à Presidência justificou o investimento privado na obra e criticou o uso de verba pública para o que chamou de “propaganda política” de seus adversários.

Dias depois, foi revelado que o senador visitou o dono do Banco Master após o banqueiro ter sido preso pela primeira vez, em novembro de 2025, no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A informação foi noticiada pelo site Metrópoles e depois confirmada pelo próprio parlamentar em comunicado.

“Eu estive com ele, mais uma vez, quando ele passou a usar monitoramento eletrônico e não poderia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para ‘botar um ponto final’ nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.