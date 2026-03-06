Moraes nega troca de mensagens com Vorcaro no dia que banqueiro foi preso

Segundo STF, análises técnicas realizadas nos dados telemáticos de banqueiro não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos

Reprodução: STF/Divulgação Ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro



O Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou, nesta sexta-feira (06), as análises técnicas realizadas nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos.

O posicionamento, emitido por meio da Secretária de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, vem após divulgação, pelo Jornal O Globo de uma suposta troca de mensagem do ministro com o banqueiro no dia que o empresário foi preso em novembro de 2025.

“No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes”, diz a nota, acrescentando que “a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro)“.

Com as análises realizados, segundo a nota do ministro, fica “demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”.

Em cumprimento ao sigilo decretado por André Mendonça, a nota de Moraes não menciona os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos

Suposta troca de mensagens

No dia 17 de novembro de 2025, horas antes de Daniel Vorcaro ser preso pela primeira vez, o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes teriam trocado mensagens pelo WhatsApp.

De acordo com as informações, às 17h22, Vorcaro teria mandado para Moraes: “Conseguiu bloquear?”.

A conversa, no entanto, teria começado ainda pela manhã, às 7h19, quando Vorcaro escreveu para Moraes pelo WhatsApp. “Acho que o tema de que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem quaisquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá”, teria escrito o banqueiro. Entretanto, o conteúdo não aparece diretamente na tela do aplicativo porque o link da mensagem leva ao bloco de notas do celular do banqueiro.

A troca de mensagens perdurou até a noite, mas todas as respostas de Moraes teriam sido enviadas em formato de visualização única, o que não permite que sejam registradas.

Prisão de Vorcaro

Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, voltou a ser preso na última quarta-feira (4), em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. Ele havia sido preso pela primeira vez em novembro de 2025 durante a fase inicial da mesma operação, mas estava em prisão domiciliar.

Nesta semana, confirmado pela reportagem da Jovem Pan, o banqueiro foi levado, após a prisão, à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também foi alvo de mandado de prisão. Ele se entregou à PF na manhã de quarta-feira.

Nesta sexta-feira (6) o banqueiro foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília após pedido da Polícia Federal (PF) ao ministro André Mendonça. Segundo a PF, o pedido foi em razão da integridade física do investigado, já que a lei assegura a decisão e também pela grande “articulação e influência” de Vorcaro sobre atores do poder público e do setor privado, com capacidade de interferir direta ou indiretamente na condução das investigações.