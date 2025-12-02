Jovem Pan > Notícias > Política > Cassação de Carla Zambelli deve ser analisada na CCJ da Câmara nesta terça-feira

Cassação de Carla Zambelli deve ser analisada na CCJ da Câmara nesta terça-feira

Deputada do PL foi condenada pelo STF a dez anos de prisão e à perda do mandato por participação na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 08h38
DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Carla Zambelli A representação contra Zambelli está incluída na pauta da sessão

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pode analisar nesta terça-feira (2) o processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão e à perda do mandato por participação na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Caberá ao deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) apresentar o parecer sobre o caso. No entanto, um pedido de vista ainda pode adiar a deliberação.

Se aprovado pela CCJ, o processo seguirá para o plenário da Câmara, responsável pela decisão final. Para que a cassação seja confirmada, são necessários ao menos 257 votos favoráveis.

