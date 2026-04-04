Celso Sabino se filia ao PDT e oficializa pré-candidatura ao Senado pelo Pará

Candidatura de Sabino conta com o apoio do presidente Lula, fruto de um acordo político costurado nos bastidores

Ricardo Stuckert / PR 26.08.2025 – Reunião Ministerial Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante Reunião Ministerial. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR



O ex-ministro do Turismo e deputado federal Celso Sabino oficializou sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e lançou sua pré-candidatura a uma cadeira no Senado Federal, em evento realizado na manhã desta sexta-feira, em Belém (PA).

A movimentação encerra um período de incertezas após a conturbada saída de Sabino do União Brasil. Durante o ato de filiação, o ex-ministro afirmou que o PDT é o partido que melhor “conversa” com sua trajetória e com as demandas da população paraense.

Apesar da saída do ministério, Sabino mantém uma relação de proximidade com o Palácio do Planalto. Segundo informações apuradas pelo repórter Igor Damasceno, a candidatura de Sabino conta com o apoio do presidente Lula, fruto de um acordo político costurado nos bastidores.