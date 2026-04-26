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Ciro Gomes diz que vai decidir sobre candidatura à presidência em maio

Essa é a primeira aparição pública do ex-governador desde que foi indicado ao cargo pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves

  • Por Matheus Dias e Júlia Lara
  • 26/04/2026 00h03 - Atualizado em 26/04/2026 00h04
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DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Ciro Gomes Ciro Gomes

Em um evento do PSDB em São Paulo neste sábado (25), Ciro Gomes disse ainda não confirmou se vai aceitar a posição à presidência da República. Segundo ele, a decisão será em maio, mas já coloca no discurso pautas de campanha e nega ser uma espécie de terceira via.

Essa é a primeira aparição pública de Ciro Gomes desde que foi indicado pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, no dia 14 de abril, para a disputa.

Em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), Ciro Gomes também disse que não é “razoável” que ministros estejam “todos os dias” nas páginas policiais.

Ciro disse ainda estar cansado em relação à política nacional e que só considera a possibilidade diante da gravidade do cenário econômico e institucional do país.

Além de Ciro Gomes, o ex-prefeito de Santo André, indicado pelo partido à disputa do governo do estado, Paulo Serra, também esteve presente no evento.

Essa pode ser a quinta candidatura do cearense à presidência da República. As outras quatro candidaturas foram em: 1998, 2002, 2018 e 2022.

Ciro também foi governador do estado do Ceará entre 1991 e 1994. Além de ministro de duas pastas, em duas gestões diferentes. Primeiro, ao ocupar o ministério da fazenda em 1994, no governo de Itamar Franco. E também no ministério da integração nacional, no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2006.

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