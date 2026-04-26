Ciro Gomes diz que vai decidir sobre candidatura à presidência em maio
Essa é a primeira aparição pública do ex-governador desde que foi indicado ao cargo pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves
Em um evento do PSDB em São Paulo neste sábado (25), Ciro Gomes disse ainda não confirmou se vai aceitar a posição à presidência da República. Segundo ele, a decisão será em maio, mas já coloca no discurso pautas de campanha e nega ser uma espécie de terceira via.
Essa é a primeira aparição pública de Ciro Gomes desde que foi indicado pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, no dia 14 de abril, para a disputa.
Em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), Ciro Gomes também disse que não é “razoável” que ministros estejam “todos os dias” nas páginas policiais.
Ciro disse ainda estar cansado em relação à política nacional e que só considera a possibilidade diante da gravidade do cenário econômico e institucional do país.
Essa pode ser a quinta candidatura do cearense à presidência da República. As outras quatro candidaturas foram em: 1998, 2002, 2018 e 2022.
Ciro também foi governador do estado do Ceará entre 1991 e 1994. Além de ministro de duas pastas, em duas gestões diferentes. Primeiro, ao ocupar o ministério da fazenda em 1994, no governo de Itamar Franco. E também no ministério da integração nacional, no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2006.
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