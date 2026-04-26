Ciro Gomes diz que vai decidir sobre candidatura à presidência em maio

Essa é a primeira aparição pública do ex-governador desde que foi indicado ao cargo pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Ciro Gomes



Em um evento do PSDB em São Paulo neste sábado (25), Ciro Gomes disse ainda não confirmou se vai aceitar a posição à presidência da República. Segundo ele, a decisão será em maio, mas já coloca no discurso pautas de campanha e nega ser uma espécie de terceira via.

Essa é a primeira aparição pública de Ciro Gomes desde que foi indicado pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, no dia 14 de abril, para a disputa.

Em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), Ciro Gomes também disse que não é “razoável” que ministros estejam “todos os dias” nas páginas policiais.

Ciro disse ainda estar cansado em relação à política nacional e que só considera a possibilidade diante da gravidade do cenário econômico e institucional do país.

No âmbito das críticas ao Judiciário – uma pauta presente nos discursos de quase todos os pré-candidatos – Ciro disse ser contra a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União do Brasil, à Suprema Corte, para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso.

Além de Ciro Gomes, o ex-prefeito de Santo André, indicado pelo partido à disputa do governo do estado, Paulo Serra, também esteve presente no evento.