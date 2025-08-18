Ciro Gomes lança ataque contra PT do Ceará e acusa prefeita de Crateús de exploração sexual

Pedetista diz que Janaína Farias ‘aliciava moças pobres para serviços sexuais sujos’; petista chama ex-governador de ‘misógino’ e defende ministro da Educação, Camilo Santana, também alvo das acusações

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Durante seu discurso, Ciro Gomes não esclareceu quais serão seus próximos passos na política



Ciro Gomes fez sérias acusações contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias, insinuando que ela estaria envolvida em um esquema de exploração sexual, embora não tenha apresentado evidências para sustentar suas alegações. Durante discurso no aniversário do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, ele mencionou figuras proeminentes do PT, como o deputado José Guimarães e o ex-governador Camilo Santana, sugerindo que haveria um recrutamento de “moças pobres” para atividades sexuais. “As delegacias de educação estão loteadas pelo senhor da cueca, que também quer ser senador do Ceará”, numa referência implícita a Guimarães. E emendou ataques a Santana e Janaína.

“Também, pudera, a pessoa que recrutava moças pobres, de boa aparência, para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana virou senadora do Ceará. Agora é prefeita num município do Ceará. E isso é um desafio para o qual os meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar? Eu vou encarar”, destacou Ciro.

Em resposta, Janaína Farias, que foi assessora especial de Camilo Santana em seus dois mandatos como governador do Ceará, defendeu-se das acusações: “Um misógino que, cada vez mais, diante de seu fracasso político, busca atingir a honra das pessoas, de forma irresponsável e inconsequente”, afirmou em nota divulgada em suas redes sociais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante seu discurso, Ciro Gomes não esclareceu quais serão seus próximos passos na política, mas manifestou sua disposição para enfrentar os desafios pelo grupo da oposição. Ele recebeu propostas para se juntar ao União Brasil e ao PSDB, enquanto sua saída do PDT parece ser uma questão de tempo. O rompimento com seu irmão, Cid Gomes, ocorreu devido a desavenças sobre a aliança com o PT, uma vez que Cid tem se reaproximado do governo federal.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA