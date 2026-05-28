Cláudio Castro diz que desistiu de candidatura para ‘focar 100% em sua defesa’
O ex-governador do Rio de Janeiro estava cotado como pré-candidato ao Senado Federal
O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ) confirmou com a divulgação de um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira (28), que desistiu da candidatura para concorrer ao Senado Federal nas próximas eleições em outubro. Segundo Castro, ele se retira do pleito para “focar 100%” em sua defesa.
“Partilhando com meus amigos e minha família, decidi tomar a decisão mais difícil da minha vida. Durante minha trajetória, jamais fugi de uma briga, mas também tenho que entender o momento que a gente vive e como as coisas estão. Então, retirei minha candidatura ao Senado para focar 100% na minha defesa”, disse Castro.
Em relação às acusações do ex-governador por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022, ele afirmou que vai provar ser inocente e que acredita na “lisura do processo” e na Justiça. “Infelizmente reputações são destruídas simplesmente por uma busca incessante pelo poder. Mas tenho muita confiança na Justiça”.
Castro afirmou ainda que os advogados já fizeram uma defesa do primeiro caso e que até a próxima terça-feira (1º) uma nova ação será publicada. “Uma petição muito robusta será colocada explicando todos os fatos que aconteceram e qual é o papel do governador e até onde vão os limites da atuação do governador”, esclareceu.
O ex-governador informou, por fim, que este não é o fim de sua carreira política.“Eu não encerro minha vida política aqui, apenas dou um passo necessário com humildade e tranquilidade”, finalizou.
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Desistência de Castro
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, desistiu de concorre ao Senado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pelo advogado de Castro, Carlo Luschione, à Jovem Pan. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o político explicou a decisão e disse que “foi a decisão mais difícil” da vida dele, mas que foi necessária para focar 100% da sua defesa.
Castro foi alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (26). A ação apura possíveis irregularidades em investimentos feitos pelo governo estadual em fundos vinculados ao Banco Master.
Acusações contra o ex-governador
Terça-feira (26) foi a segunda vez em menos de duas semanas que Cláudio Castro é alvo de buscas da Polícia Federal. Em 15 de maio, durante a Operação Sem Refino, que investiga supostas ligações da gestão do ex-governador com o Grupo Refit, agentes apreenderam o celular e o tablet do político.
No dia 24 de março, por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, condenar o ex-governador do Rio de Janeiro por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022. Com o resultado, Castro ficará inelegível por oito anos, a contar do pleito de 2022. Dessa forma, ele deve ficar impedido de disputar eleições até 2030.
Um dia antes do julgamento de Castro, ele havia renunciado do mandato. “Hoje eu encerro o meu tempo à frente do governo do estado. Vou em busca de novos projetos. Sou pré-candidato ao Senado. Saio de cabeça erguida.”, disse Castro na época. Ele havia deixado o cargo para poder concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.
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