Cláudio Castro diz que desistiu de candidatura para ‘focar 100% em sua defesa’

O ex-governador do Rio de Janeiro estava cotado como pré-candidato ao Senado Federal

Reprodução Ex-governador do RJ, Cláudio Castro



O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ) confirmou com a divulgação de um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira (28), que desistiu da candidatura para concorrer ao Senado Federal nas próximas eleições em outubro. Segundo Castro, ele se retira do pleito para “focar 100%” em sua defesa.

“Partilhando com meus amigos e minha família, decidi tomar a decisão mais difícil da minha vida. Durante minha trajetória, jamais fugi de uma briga, mas também tenho que entender o momento que a gente vive e como as coisas estão. Então, retirei minha candidatura ao Senado para focar 100% na minha defesa”, disse Castro.

Em relação às acusações do ex-governador por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022, ele afirmou que vai provar ser inocente e que acredita na “lisura do processo” e na Justiça. “Infelizmente reputações são destruídas simplesmente por uma busca incessante pelo poder. Mas tenho muita confiança na Justiça”.

Castro afirmou ainda que os advogados já fizeram uma defesa do primeiro caso e que até a próxima terça-feira (1º) uma nova ação será publicada. “Uma petição muito robusta será colocada explicando todos os fatos que aconteceram e qual é o papel do governador e até onde vão os limites da atuação do governador”, esclareceu.

O ex-governador informou, por fim, que este não é o fim de sua carreira política.“Eu não encerro minha vida política aqui, apenas dou um passo necessário com humildade e tranquilidade”, finalizou.

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Desistência de Castro

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, desistiu de concorre ao Senado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pelo advogado de Castro, Carlo Luschione, à Jovem Pan. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o político explicou a decisão e disse que “foi a decisão mais difícil” da vida dele, mas que foi necessária para focar 100% da sua defesa.

Castro foi alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (26). A ação apura possíveis irregularidades em investimentos feitos pelo governo estadual em fundos vinculados ao Banco Master.