Com a confirmação próxima de Ratinho Jr. à presidência, veja os planos do PSD para os pré-candidatos

Gilberto Kassab está estudando possíveis cenários eleitorais; 15 de abril o nome do pré-candidato será definido

RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ratinh Jr. deve ser o nome escolhido pelo PSD para Presidência da República



O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido vai definir até o dia 15 de abril o nome do pré-candidato que representará a legenda na disputa presidencial de 2026. A escolha será feita entre os governadores Ronaldo Caiado (Goiás), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná). Segundo interlocutores, Kassab está estudando possíveis cenários eleitorais e já teria desenhado o futuro de cada um dos políticos.

Nos bastidores ganha, cada vez mais força, a possibibilidade de Ratinho Jr, governador do Paraná, ser o escolhido por Kassab. Um dos motivos é o desempenho dele nas pesquisas eleitorais. Hoje, o governador paranaense enviou uma nota dizendo que “espera com tranquilidade e muito respeito aos demais concorrentes, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, que o partido oficialize no momento oportuno o candidato a presidência da legenda.

Com a vaga praticamente definida, Kassab tem planos traçados para que Caiado concorra ao Senado Federal e deseja negociar futuramente um ministério para abrigar Eduardo Leite, onde ganharia visibilidade nacional. Os ministérios ventilados seriam o das Cidades ou Desenvolvimento Regional.

A expectativa da cúpula nacional do PSD é de oficializar, em abril, a candidatura do governador do Paraná, Ratinho Jr., para a disputa pelo Palácio do Planalto.