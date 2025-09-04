Jovem Pan > Notícias > Política > Comissão do Senado aprova investigação sobre possíveis irregularidades nos Correios

Comissão do Senado aprova investigação sobre possíveis irregularidades nos Correios

Fiscalização será conduzida pela comissão com apoio do Tribunal de Contas da União; plano prevê a coleta de documentos, depoimentos de servidores e ex-dirigentes, além de visitas técnicas a unidades da estatal

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 10h42
Andressa Anholete/Agência Senado Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) realiza reunião deliberativa Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) realiza reunião deliberativa

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado aprovou nesta quarta-feira (3) a Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) 2/2025, que autoriza investigação sobre a gestão dos Correios. A iniciativa é da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e teve parecer favorável do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Para o presidente da comissão, senador Dr. Hiran (Progressistas-RR), a aprovação do requerimento vai assegurar “uma atuação célere e técnica”.

Segundo ele, o trabalho é fundamental para proteger o interesse público diante das suspeitas de manobras contábeis, pagamentos indevidos, apadrinhamento político, riscos à saúde ocupacional e falta de transparência com órgãos de controle externo, que indicam um possível agravamento da situação. A fiscalização será conduzida pela comissão com apoio do Tribunal de Contas da União (TCU). O plano prevê a coleta de documentos, depoimentos de servidores e ex-dirigentes, além de visitas técnicas a unidades da estatal em diferentes regiões.

Principais pontos da investigação

A proposta foi motivada por denúncias de má gestão e pelo déficit acumulado de R$ 2,6 bilhões nos Correios em 2024. Entre os aspectos a serem apurados estão:

  • Irregularidades administrativas e contábeis: ocultação de passivos, suspensão de demonstrações financeiras e dívidas com o Postalis, fundo de previdência dos funcionários.
  • Gestão e aparelhamento institucional: nomeações políticas sem critérios técnicos, assédio a servidores e desistências de ações judiciais que podem ter gerado prejuízos.
  • Riscos operacionais: inadimplência com fornecedores, retenção de repasses ao Postal Saúde (plano de saúde dos funcionários) e transporte irregular de produtos perigosos.
  • Fraudes e concorrência desleal: existência de agências paralelas usando a estrutura dos Correios e venda ilegal de etiquetas postais fora do sistema oficial.

Durante a sessão, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) anunciou que levará à Presidência do Senado uma questão de ordem contra a aprovação da proposta. Ele argumenta que a comissão extrapolou suas competências e que houve irregularidades na condução da votação feita pelo presidente da CTFC, senador Dr. Hiran (PP-RR).

A Proposta de Fiscalização e Controle não precisa ser votada em plenário. Com a aprovação na comissão, o relator pode dar início imediato às medidas previstas. Ao final, o relatório será encaminhado a órgãos como o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral da União, o Poder Executivo, a Comissão de Orçamento e o próprio TCU.

