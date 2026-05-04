Conheça Pilili, mascote criada pelo TSE para as eleições de 2026

A personagem inspirada na urna eletrônica foi criada com o objetivo de aproximar a Justiça Eleitoral da população

Alejandro Zambrana/Secom/TSE A Pilili foi apresentada durante a celebração dos 30 anos da urna eletrônica



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta segunda-feira (4) a mascote Pilili para as eleições gerais de 2026. A apresentação da personagem se deu durante o evento de comemoração dos 30 anos da urna eletrônica.

Criada com o objetivo de aproximar a Justiça Eleitoral da população, o TSE espera representar, por meio da Pilili, a importância do voto e da participação cidadã. A personagem inspirada na urna eletrônica vai rodar o Brasil para engajar a sociedade no pleito eleitoral.

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Trinta anos da urna eletrônica

Lançada em maio de 1996, a urna eletrônica foi testada nas eleições municipais do mesmo ano. A modernização da logística eleitoral, segundo o TSE, democratizou o acesso ao voto por o equipamento ter sido desenhado para ser intuitivo. O dispositivo também viabilizou a divulgação dos resultados no mesmo dia do pleito.

“Nesses 30 anos, a urna acabou com a fraude eleitoral, acabou com a possibilidade de uma pessoa votar por outra. Acabou com a possibilidade, portanto, de a gente ter um resultado que não corresponde ao votado pelo povo”, afirmou a presidente do TSE, a ministra Cármen Lúcia.

A magistrada destacou também que, com a urna eletrônica, não há intervenção humana na apuração e na totalização dos votos. “Antes se assinava uma cédula de papel e se colocava em uma urna que era de lona, e essa urna era conduzida a um local onde os votos eram contados pelo número das pessoas designadas. Isso hoje já não acontece mais”, contou.