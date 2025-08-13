Coronel Zucco visita Bolsonaro nesta quinta e fará churrasco gaúcho

O almoço deve acontecer por volta de 12h, horário de Brasília; itens como carvão, carne e refrigerantes serão levados para o almoço com o ex-presidente

Bruno Spada/Câmara dos Deputados O titular desta coluna apurou que o líder da oposição pretende levar um kit de churrasco gaúcho para almoçar com Jair Bolsonaro



Com a liberação do Supremo Tribunal Federal, o líder da oposição, Coronel Zucco, visitará nesta quinta-feira (14) o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O titular desta coluna apurou que o líder da oposição pretende levar um kit de churrasco gaúcho para almoçar com Jair Bolsonaro.

O almoço deve acontecer por volta de 12h, horário de Brasília. Itens como carvão, carne e refrigerantes serão levados para o almoço com o ex-presidente. Mesmo com a liberação do Supremo Tribunal Federal, os visitantes deverão cumprir as determinações legais e judiciais fixadas em decisão anterior, entre as quais a proibição do uso de celulares, de tirar fotos e de gravar imagens. Antes da autorização, os advogados de Bolsonaro informaram ao relator sobre o interesse do ex-presidente em receber esses visitantes.

