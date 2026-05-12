Dallagnol diz que não há espaço para uma segunda via de direita com Zema

O dirigente do partido Novo afirmou ainda que a legenda, como coligada ao PL, trabalhará em favor de Zema e Flávio Bolsonaro

Reprodução/Jovem Pan Deltan Dallagnol em entrevista à Jovem Pan



O ex-deputado federal e dirigente do partido Novo, Deltan Dallagnol (Novo), disse em entrevista à Jovem Pan Curitiba nesta terça-feira (12) que não há espaço para uma segunda via de direita com o pré-candidato à presidência Romeu Zema. “Zema é uma excelente pessoa, mas temos que ser realistas. No cenário polarizado atual não tem espaço para uma terceira via, nem mesmo uma segunda via de direita como é o Zema”.

Segundo Dallagnol, a corrida eleitoral deve ficar entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). “A eleição vai ficar, tudo indica, entre Lula e Flávio Bolsonaro. O próprio Zema já disse isso, que vai se unir ao Flávio Bolsonaro, ao candidato (de direita) que chegar ao segundo turno, ou talvez até uma união no primeiro turno em que ele venha a ser pré-candidato à vice-presidente do Flávio Bolsonaro”, constatou o ex-deputado.

O dirigente do partido Novo afirmou ainda que existe um alinhamento de visão em que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse “em mais de uma ocasião que ele acha saudável e importante” que existam mais pré-candidatos à direita.

Isso se dá porque, segundo Dallagnol, dificilmente Flávio Bolsonaro conseguiria angariar os votos de Minas Gerais como o Zema consegue. “Ele consegue carregar votos inclusive de gente que votaria no PT, mas que prefere o Zema por ser de Minas Gerais, conhecer ele e sua gestão”, disse Deltan Dallagnol.

Por fim, Dallagnol disse que o Novo, como um partido coligado ao PL, trabalhará em favor tanto de Romeu Zema como de Flávio Bolsonaro para as eleições presidenciais.