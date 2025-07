Daniel Donizet pede afastamento da Câmara Legislativa por 60 dias após confusão com a PM

Deputado do MDB-DF alega necessidade de cuidar da saúde mental; legenda abriu processo ético que pode resultar em expulsão

Silvio Abdon/Agência CLDF Donizet foi abordado por policiais militares após realizar manobras consideradas 'anormais' com o veículo



O deputado distrital Daniel Donizet (MDB-DF) solicitou afastamento do mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) por um período de 60 dias, alegando motivos de saúde mental. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira (30), poucos dias após o parlamentar se envolver em uma confusão com a Polícia Militar ao ser flagrado dirigindo de forma suspeita na região do Riacho Fundo I, no Distrito Federal. Segundo nota divulgada pela assessoria do parlamentar, o afastamento é temporário, mas necessário. “O parlamentar reconhece que a pressão emocional dos últimos meses se tornou insustentável, exigindo atenção imediata. Cuidar da saúde é um passo fundamental — não só para seu bem-estar pessoal, mas também para seguir servindo com integridade à população do DF”, afirma o comunicado.

Abordagem da PM e recusa ao bafômetro

Na semana passada, Donizet foi abordado por policiais militares após realizar manobras consideradas “anormais” com o veículo. Os agentes relataram suspeita de embriaguez ao volante, mas o deputado se recusou a fazer o teste do bafômetro. De acordo com a legislação de trânsito brasileira, a recusa ao teste configura infração gravíssima, com penalidades que incluem multa e suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. Apesar do episódio, Donizet afirma que não responde a nenhum processo judicial no momento.

Processo disciplinar no partido

Também nesta segunda-feira, o MDB-DF anunciou a abertura de um processo ético-disciplinar contra o parlamentar. A decisão foi tomada por unanimidade pela Comissão da Executiva Estadual, a partir de uma solicitação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também filiado ao partido. A legenda vai analisar a conduta de Donizet, e, ao final do processo, o deputado poderá sofrer sanções internas, inclusive a expulsão da sigla. Antes do pedido de licença médica, deputados distritais haviam começado a articular um pedido de suspensão por 90 dias, o que sinaliza desgaste político crescente em torno do parlamentar. A licença de 60 dias impede temporariamente o avanço dessa iniciativa, mas o futuro de Donizet na CLDF e no MDB segue indefinido.