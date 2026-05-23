Diferença entre avaliação negativa e positiva recua para seis pontos percentuais; aprovação e desaprovação do trabalho do presidente empatam em 48%

EVARISTO SA / AFP Datafolha: 38% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo



Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (23) aponta que 38% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Lula (PT) como ruim ou péssimo. O levantamento indica uma redução na distância entre a desaprovação e a aprovação, que registrou 32% de menções como ótimo ou bom. Outros 28% dos entrevistados classificam a gestão como regular.

Os índices apresentaram oscilações dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, em comparação com o levantamento anterior. A avaliação positiva subiu dois pontos, enquanto a negativa recuou um ponto. O movimento consolida uma tendência de aproximação entre as taxas: a diferença, que era de 11 pontos em abril, caiu para 6 pontos na rodada atual.

No que se refere ao desempenho pessoal do presidente, o Datafolha registrou um empate. Tanto a aprovação quanto a desaprovação ao trabalho do petista somam 48%. Na semana anterior, o cenário era de 45% de aprovação contra 51% de desaprovação.

Cenário eleitoral

A pesquisa é a primeira realizada integralmente após a divulgação de notícias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo o site Intercept Brasil, o parlamentar teria solicitado recursos ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os entrevistados que declararam conhecer o caso, 64% avaliaram negativamente a conduta do senador.

No cenário de intenção de voto para um eventual primeiro turno, Lula ampliou sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro, passando de 3 para 9 pontos percentuais (40% a 31%). Há uma semana, os dois estavam em empate técnico. Em uma simulação de segundo turno, o presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador.

Recuperação do governo

Os números atuais mostram uma recuperação em relação ao período de maior baixa do atual mandato. Em fevereiro de 2025, a avaliação positiva de Lula atingiu o patamar de 24%, influenciada por crises sucessivas.

Naquele período, a reprovação chegou ao pico de 41%. Desde então, o índice de ruim ou péssimo tem oscilado entre 37% e 40%.

Metodologia

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios brasileiros. As entrevistas foram realizadas entre os dias 20 e 21 de maio. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07489/2026.