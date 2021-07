Datena aparece em terceiro na disputa presidencial, mostra pesquisa

Levantamento feito pelo Paraná Pesquisas também mostra que apresentador tem o maior potencial de conquistar votos e a segunda menor rejeição entre os nomes testados

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 Pesquisa foi encomendada pelo PSL, que pretende lançar o apresentador como candidato à Presidência da República



Levantamento feito pelo Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 29, mostra o apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, na terceira colocação da disputa presidencial, atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa foi encomendada pelo PSL, partido que corteja o jornalista e pretende lançá-lo como candidato ao Palácio do Planalto no próximo pleito. Como a Jovem Pan mostrou, Datena quer testar a força de seu nome até janeiro do ano que vem para decidir a qual cargo irá concorrer: se a candidatura à Presidência não decolar até o início de 2022, o jornalista deve optar por disputar uma cadeira no Senado – ele já expressou, em outras ocasiões, a sua preferência por ingressar no mundo político pelo Legislativo.

A pesquisa mede o desempenho de Datena em quatro cenários de um eventual primeiro turno e dois de segundo turno: um contra Lula e outro contra Bolsonaro. Há, ainda, uma simulação de segundo turno entre o petista e o mandatário do país. De acordo com o levantamento, o apresentador tem o maior potencial de conquistar votos: 52,6% dizem que “poderiam votar” nele. Recém-filiado ao PSL, ele também tem a segunda menor rejeição (39,1%), atrás apenas da senadora Simone Tebet (37,5%), cotada como eventual candidata da chamada “terceira via”. A emedebista, em contrapartida, possui a maior taxa de desconhecimento (48%).

Nas disputas contra o atual presidente e o representante do PT, que comandou o Brasil entre 2003 e 2010, Datena tem melhor desempenho contra Bolsonaro, mas, ainda assim, é derrotado. No levantamento anterior, divulgado no mês de junho, a vantagem do capitão reformado do Exército era maior: Datena foi de 32,8% para 35,5%, enquanto o presidente da República caiu de 39% para 38,4%. O instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.010 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho, nos 26 Estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2% para os resultados gerais. Confira abaixo a íntegra do levantamento:

Cenário 1

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 33,7%

Jair Bolsonaro (sem partido) – 32,7%

José Luiz Datena (PSL) – 7%

Ciro Gomes (PDT) – 6,8%

João Doria (PSDB) – 3,9%

Luiz Henrique Mandetta (DEM) – 1,8%

Simone Tebet (MDB) – 0,7%

Rodrigo Pacheco (DEM) – 0,6%

Brancos/Nulos – 9,4%

Não sabem/não responderam – 3,3%

Cenário 2

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 33,8%

Jair Bolsonaro (sem partido) – 32,8%

José Luiz Datena (PSL) – 7%

Ciro Gomes (PDT) – 6,9%

João Doria (PSDB) – 4,3%

Luiz Henrique Mandetta (DEM) – 2,1%

Brancos/Nulos – 9,8%

Não sabem/não responderam – 3,4%

Cenário 3

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 33,9%

Jair Bolsonaro (sem partido) – 32,8%

Ciro Gomes (PDT) – 7,3%

José Luiz Datena (PSL) – 7,2%

Eduardo Leite (PSDB) – 2,7%

Luiz Henrique Mandetta (DEM) – 2,6%

Brancos/Nulos – 10%

Não sabem/não responderam – 3,5%

Cenário 4

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 39,5%

Jair Bolsonaro (sem partido) – 34,2%

José Luiz Datena (PSL) – 11,8%

Brancos/Nulos – 11%

Não sabem/não responderam – 3,4%

Cenário 5 – Segundo turno

Jair Bolsonaro (sem partido) – 38,4%

José Luiz Datena (PSL) – 35,5%

Brancos/Nulos – 22,3%

Não sabem/não responderam – 3,8%

Cenário 6 – Segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 43,1%

José Luiz Datena (PSL) – 31,5%

Brancos/Nulos – 22,3%

Não sabem/não responderam – 3%

Cenário 7 – Segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 43,3%

Jair Bolsonaro (sem partido)– 28,2%

Brancos/Nulos – 15%

Não sabem/não responderam – 3,4%