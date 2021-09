Datena é convidado para se filiar ao PDT e ser vice de Ciro em 2022

Partido também estuda testar o nome do apresentador como candidato ao governo ou ao Senado pelo Estado de São Paulo

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 Atualmente, Datena está filiado ao PSL, que pretende lançá-lo ao Planalto em 2022



O apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, foi convidado para se filiar ao PDT. A legenda oferece ao jornalista a possibilidade de ser candidato a vice na chapa de Ciro Gomes nas eleições de 2022 para a Presidência da República. O partido também estuda lançá-lo como candidato ao governo ou ao Senado por São Paulo – a definição ocorreria a partir da viabilidade da candidatura a ser apontada pelas pesquisas qualitativas e quantitativas. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. A conversa entre o dirigente partidário e Datena ocorreu na segunda-feira, 13.

Atualmente, Datena está filiado ao PSL, partido que pretende lançá-lo como candidato ao Planalto. Entretanto, os planos de fusão entre a sigla que abrigou o então deputado federal Jair Bolsonaro em 2018 com o Democratas, que deve ser oficializada nos próximos meses, embaralha o jogo político. Isto porque o DEM tem a inteção de lançar o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta como pré-candidato à Presidência.

Como a Jovem Pan mostrou, Datena quer testar a força de seu nome até janeiro do ano que vem para decidir a qual cargo irá concorrer: se a candidatura à Presidência não decolar até o início de 2022, o jornalista deve optar por disputar uma cadeira no Senado – ele já expressou, em outras ocasiões, a sua preferência por ingressar no mundo político pelo Legislativo. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta semana, Ciro Gomes tem 9% e 12% das intenções de voto em dois cenários distintos, em ambos atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro. Em outro quadro do levantamento, Datena tem 4% das intenções de voto, atrás de Lula (42%), Bolsonaro (24%), Ciro (10%) e João Doria (5%).