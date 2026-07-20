Em evento no Planalto, Lula chama ministros do governo Bolsonaro de ‘mequetrefes’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de “mequetrefes” três ministros do governo anterior durante a cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 2.583/2020, que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (ENSCEIS). A declaração foi feita nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, ao final de um discurso em defesa dos investimentos do governo na saúde pública.

Ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula afirmou que o país ainda tem muitos desafios na área da saúde, elogiou o trabalho da atual equipe e, em seguida, fez uma comparação com integrantes da gestão passada. O presidente não citou nomes, mas se referiu a “três ministros” do governo anterior.

“Eu sei que ainda falta muita coisa a fazer, eu sei que nós devemos muito às mulheres, aos homens e às crianças desse país. Mas, eu posso te dizer, Padilha que, sem fazer comparação, vendo você falar e vendo os três ministros mequetrefes que o governo passado teve, eu vou dizer pra você, esse país fez uma revolução na educação. Muito obrigado!” Lula, durante cerimônia no Planalto

A declaração foi feita logo após Lula agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei e afirmar que vive “o melhor momento de prazer” ao tratar da saúde pública.

O evento teve como objetivo a sanção da lei que transforma em política de Estado a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Segundo o governo, a medida busca fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e outras tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), além de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros.

Embora a cerimônia tenha sido marcada por discursos técnicos sobre investimentos, inovação e fortalecimento da indústria nacional da saúde, a fala de Lula direcionada ao governo anterior acabou se tornando o principal destaque político do evento.