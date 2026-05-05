Operação da PF mira esquema de corrupção na educação do RJ; deputado é preso

A prisão de Thiago Rangel ocorre no âmbito da 4ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga um suposto esquema de fraudes na Secretaria Estadual de Educação do RJ (Seeduc)

Reprodução/Alerj Thiago Rangel, deputado estadual pelo RJ



O deputado estadual Thiago Rangel (Avante), do Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (5) no no âmbito da 4ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

A operação investiga uma organização criminosa envolvida em um esquema de fraudes em compras públicas e na contratação de serviços, como obras de reforma, na Secretaria Estadual de Educação (Seeduc).

As investigações da PF apontam um suposto direcionamento de contratos em escolas estaduais para empresas ligadas ao grupo investigado.

Os suspeitos podem responder por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

Ao todo, a Polícia Federal cumpre sete mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital e em cidades do interior do Rio de Janeiro, como Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

A operação faz parte da Força-Tarefa Missão Redentor II, criada para reforçar a atuação da Polícia Federal no combate a grupos criminosos no estado, com foco em cortar o financiamento dessas organizações e suas ligações com agentes públicos.