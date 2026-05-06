Derrite rebate Haddad e diz que ele entende tanto de segurança quanto de economia: ‘Nada’

Declarações aconteceram depois que ex-ministro criticou gestão de segurança pública de Tarcísio e Derrite

Mateus Bonomi/AGIF//Estadão Conteúdo Deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP)



O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) elevou o tom nesta quarta-feira (06) e fez ataques diretos ao pré-candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), afirmando que ele é “o pior ministro da Fazenda da história do país”. “Entende tanto de segurança pública quanto de economia: nada”, disse Derrite em entrevista à Jovem Pan News.

A declaração vem após o ex-ministro criticar a condução da segurança pública no Estado na gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). Haddad disse que Tarcísio teria perdido a confiança da Polícia Civil e que houve desorganização na Polícia Militar. Derrite também rebateu críticas relacionadas à legislação de combate ao crime organizado. Segundo ele, a proposta original enviada pelo governo federal para a chamada lei antifacção previa punições brandas a integrantes de organizações criminosas.

O deputado afirmou que, como relator no Congresso, endureceu o texto, estabelecendo penas que podem chegar a até 40 anos de prisão — ou 80 anos em casos com agravantes — com cumprimento em regime fechado e restrições como ausência de benefícios e visitas íntimas. Ainda segundo Derrite, a legislação aprovada incluiu mecanismos para intervenção em empresas utilizadas para lavagem de dinheiro do crime organizado. Ele acusou o governo federal de ter criticado o texto durante a tramitação e, posteriormente, tentar associar a autoria da lei ao próprio Executivo.

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