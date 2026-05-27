Desconfiança do empresariado em Flávio aumenta após áudio com Vorcaro; setor produtivo vê ‘desgaste’

Pré-candidato à presidência tentou reduzir crise com encontro com Trump, mas empresários avaliam que reunião não deve impactar campanha

Bruno Peres/Agência Brasil Flávio Bolsonaro



A divulgação do áudio em que o senador Flávio Bolsonaro pede R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro gerou desconfiança entre empresários e desgastou a relação do pré-candidato à Presidência com o setor produtivo. A avaliação, segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, é de que o episódio pode minar a campanha presidencial do senador.

Empresários apontam que Flávio havia negado qualquer relação com Vorcaro, mas recuou e admitiu ter pedido dinheiro ao dono do Banco Master após a divulgação da gravação. Para um empresário do setor sucroenergético, o senador “terá que remar contra a maré para conseguir reconquistar a confiança do empresariado”.

Como mostrou a Jovem Pan, a crise já havia levado aliados de Flávio a classificarem como “desastre” a fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que contradisse a versão do senador sobre o encontro com o banqueiro. O PT também passou a explorar o desgaste, com pedido à Polícia Federal para investigar a relação de Flávio e Eduardo Bolsonaro com o dono do Banco Master.

Para tentar reduzir os danos à pré-campanha, Flávio se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tarde de terça-feira. No entanto, empresários avaliam que a reunião não deve surtir efeitos nem impactar a disputa eleitoral deste ano.

“Não significa que esse encontro dará frutos. Pelo contrário, o do Lula teve mais importância. É preciso ver os próximos capítulos”, afirmou uma fonte, sob reserva.