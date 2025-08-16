Jovem Pan > Notícias > Política > ‘É lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil’, afirma Alckmin

Deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, realizou nova reunião com Bessent justamente no dia em que o secretário do Tesouro americano cancelou a discussão com Haddad sobre a taxação de 50%

  • 16/08/2025 14h20
FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (D), e o vice-presidente Geraldo Alckmin durante cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano", que traz um conjunto inicial de ações para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa imposta pelo governo dos Estados Unidos, no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. 13/08/2025 - Foto: FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin durante cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano"

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, classificou como “lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil” ao ser questionado sobre a nova reunião do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com autoridades dos Estados Unidos, em Washington. O deputado federal alegou ter tido encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na última quarta-feira (13). A reunião, que também teria contado com a presença do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, se deu exatamente na data em que o funcionário de alto escalão dos EUA tinha agendado uma negociação do tarifaço com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro com o auxiliar de Lula foi desmarcado dois dias antes.

Haddad e Bessent deveriam discutir a taxação em 50% dos produtos nacionais pelos Estados Unidos em uma chamada de vídeo. O titular da Fazenda disse ter recebido e-mail cancelando a reunião um ou dois dias depois de informar a imprensa sobre o compromisso.

