MG: Prefeito que morreu na véspera na eleição é reeleito com 60,8% dos votos

Antônio Claret Mota Esteves estava internado há duas semanas após sofrer um infarto

O candidato à reeleição na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, Antônio Claret Mota Esteves (PV), de 62 anos, foi reeleito, neste domingo, 15, com 60,8% dos votos. O candidato, que faleceu no sábado, 14, duas semanas após ser internado por um infarto, recebeu 5,638 votos. O segundo colocado na eleição municipal, Betinho Paiva (DEM) teve 3.302 votos, o que representa 35,61%. O Partido Verde tentou a substituição do candidato antes das votações serem iniciadas. No entanto, com as urnas já lacradas, a solicitação não foi atendida. Agora, a legenda aguarda decisão da Justiça Eleitoral.

Nas redes sociais, a legenda lamentou a morte do candidato e lembrou a trajetória de Antônio Claret, que foi o “primeiro prefeito após a redemocratização”. “O Partido Verde lamenta a morte do amigo e candidato Antonio Claret Mota Esteves, de Passa Quatro (MG). Estendemos a todos os familiares, amigos e equipe da campanha nossa solidariedade e pesar neste triste momento.⁣ “A história de vida deste importante quadro faz parte da história do município, tendo sido o primeiro prefeito após a redemocratização e o mais novo, com 28 anos, em 1986. Claret foi ainda vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito em duas ocasiões.”, diz o comunicado. O velório e o enterro de Antônio Claret aconteceram no domingo, 15, no cemitério municipal da cidade mineira.