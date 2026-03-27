Em meio a especulações, Michelle diz que prioridade é Bolsonaro: ‘Política zero’

Ex-primeira-dama conversou com jornalistas após chegada de Jair Bolsonaro em casa para cumprir prisão domiciliar

Reprodução Michelle Bolsonaro em coletiva



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse, em coletiva de imprensa após o ex-presidente receber alta média nesta sexta-feira (27), que não pensa em política no momento. “Política zero por enquanto. Estou de licença e minha prioridade sempre vai ser meu marido e minhas filhas”, afirmou.

Em meio a especulações sobre uma possível candidatura ao Senado no Distrito Federal, Michelle disse que renuncia “qualquer coisa” para cuidar da família.

A ex-primeira-dama ressaltou que o regime de visitas segue o da “Papudinha”, com visitas restritas a dias específicos e apenas da família imediata, que são os filhos e ela. “Mas não tem problema, o fato dele estar em casa para mim já é de grande felicidade”, explicou.

“É incrível, a gente se alegra nas pequenas vitórias. Eu sei que Deus está no comando de todas as coisas e [a casa] é o lugar certo. Um ex-presidenciável, 71 anos, com várias comorbidades”, afirmou Michelle sobre a ida de Bolsonaro para cumprir pena temporariamente em prisão domiciliar.

Alta de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta sexta-feira (27) após ficar 14 dias internado no Hospital DF Star, em Brasília, em tratamento de broncopneumonia. Ele deixou o local por volta das 10h e chegou em seu condomínio por volta das 10h21, com um colete à prova de balas da Polícia Militar, onde começará a cumprir prisão domiciliar.

“Ele está equilibrado e em um bom momento. Do ponto de vista emocional, hoje eu achei ele mais calado e mais pensativo. A gente sempre respeita quando ele tá mais calado, para ter maior conforto”, disse o médico cardiologista de Bolsonaro, Brasil Caiado.

“A evolução nesses últimos dois dias foi o que nós esperávamos, tranquila, sem nenhuma intercorrência, com a medicação totalmente adaptada, já com a transição para a medicação via oral, para ser usada em casa”, finalizou.

Caiado informou que, no final de abril, o ex-presidente deverá voltar ao hospital para fazer uma cirurgia no ombro direito.

Sob autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro ficará 90 dias em prisão domiciliar, na casa da família localizada no Condomínio Solar de Brasília, no Distrito Federal.