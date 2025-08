Em meio a tarifaço, Padilha diz que saúde não pode ‘ficar dependente de um só país’

Ministro ainda criticou a decisão do governo Trump de interromper o financiamento para pesquisas relacionadas a vacinas de RNA mensageiro

Durante o Fórum Saúde realizado em Brasília nesta quarta-feira (6), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enfatizou a importância de o Brasil diversificar suas parcerias na área da saúde. Se referindo às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, Padilha argumentou que o país não deve se tornar dependente de uma única nação para suprir suas necessidades nesse setor vital.

“Sem subserviência, sem diminuir o tamanho do nosso país, dos nossos empresários, da nossa indústria, dos nossos pesquisadores, das nossas instituições”, afirmou. “No mundo inteiro, ninguém quer ficar mais dependente de um país só, depois do que aconteceu na pandemia”, disse.

Segundo Padilha, o tarifaço é uma oportunidade para atrair tanto pesquisadores quanto investidores que estão enfrentando incertezas nos Estados Unidos. Ele também afirmou que o governo deve continuar trabalhando com companhias de capital americano que invistam no Brasil.

O ministro ainda criticou a decisão do governo Trump de interromper o financiamento para pesquisas relacionadas a vacinas de RNA mensageiro. “Desde que tomou posse, Trump a cada semana anuncia um ataque novo à área da Saúde. Hoje (quarta-feira) ele anunciou definitivamente a suspensão de qualquer financiamento de pesquisa de vacinas de RNA mensageiro nos Estados Unidos”, declarou.

Estavam com Padilha o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

