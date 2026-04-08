Entenda o cálculo do quociente eleitoral e o sistema proporcional

Mecanismo matemático que define a distribuição de cadeiras no Poder Legislativo com base nos votos obtidos por partidos e federações

Antonio Augusto/TSE Raramente a soma dos QPs preenche todas as vagas.



O sistema eleitoral brasileiro para cargos legislativos — vereadores, deputados estaduais e deputados federais — opera sob o modelo proporcional, diferentemente do sistema majoritário utilizado para prefeitos, governadores e presidente. Neste modelo, a unidade central de representação é o partido ou a federação partidária, e não apenas o indivíduo. O quociente eleitoral é o instrumento fundamental que assegura que as diversas correntes de pensamento da sociedade sejam representadas nas casas legislativas na proporção direta dos votos que receberam. Compreender essa lógica é essencial para entender a composição do Congresso Nacional e das Câmaras Municipais.

Atribuições do quociente eleitoral e partidário

A função primária do quociente eleitoral é estabelecer uma “nota de corte” ou barreira mínima de votos que um partido ou federação precisa alcançar para ter direito a uma cadeira no parlamento. Ele transforma a massa total de votos válidos em um número finito de mandatos disponíveis.

Deste cálculo derivam duas funções principais:

Definição de cadeiras por legenda: Determina quantas vagas cada partido conquistou, independentemente de quais candidatos as ocuparão. Ordenação da lista: Uma vez definido o número de vagas do partido, estas são distribuídas aos candidatos mais votados daquela agremiação, desde que cumpram os requisitos mínimos de votação individual.

É neste estágio que surge a dúvida comum sobre como um deputado é eleito mesmo tendo menos votos que outro candidato. Como as vagas pertencem ao partido, um candidato com votação mediana em uma legenda muito votada (que garantiu muitas cadeiras) pode ser eleito, enquanto um candidato muito votado em um partido que não atingiu o quociente pode ficar de fora.

Histórico e evolução da legislação

O sistema proporcional foi introduzido no Brasil pelo Código Eleitoral de 1932, visando superar os vícios do sistema majoritário da República Velha, que excluía minorias políticas. A Constituição Federal de 1988 consolidou este modelo, mas a legislação infraconstitucional sofreu alterações significativas nas últimas décadas para corrigir distorções.

Mudanças recentes impactaram diretamente o cálculo:

Fim das Coligações (2017/2021): Anteriormente, partidos podiam somar seus tempos de TV e votos. Com a proibição, o cálculo do quociente passou a ser feito exclusivamente com os votos do partido ou da federação formalizada.

Anteriormente, partidos podiam somar seus tempos de TV e votos. Com a proibição, o cálculo do quociente passou a ser feito exclusivamente com os votos do partido ou da federação formalizada. Cláusula de Desempenho Individual (2015): Para evitar o fenômeno excessivo dos “puxadores de voto” carregando candidatos inexpressivos, instituiu-se a regra de que o candidato precisa obter votos equivalentes a pelo menos 10% do quociente eleitoral para ser eleito, salvo em casos de repescagem nas sobras.

Funcionamento prático do cálculo

Para determinar os eleitos, a Justiça Eleitoral segue uma sequência lógica de operações matemáticas após a apuração das urnas. O processo ocorre em três etapas fundamentais.

1. Cálculo do Quociente Eleitoral (QE)

Divide-se o número total de votos válidos (excluindo brancos e nulos) pelo número de cadeiras em disputa. O resultado, desprezada a fração se igual ou inferior a 0,5, ou arredondada para um se superior, é o Quociente Eleitoral.

Fórmula: Votos Válidos ÷ Número de Vagas = QE

2. Cálculo do Quociente Partidário (QP)

Define quantas vagas cada partido recebe inicialmente. Divide-se a votação total do partido pelo Quociente Eleitoral. O número inteiro resultante é o número de cadeiras diretas.

Fórmula: Votos do Partido ÷ QE = QP

3. Distribuição das Sobras (Médias)

Raramente a soma dos QPs preenche todas as vagas. As cadeiras restantes são distribuídas pelo cálculo da maior média. Podem concorrer às sobras os partidos que obtiverem pelo menos 80% do QE e candidatos com votos iguais ou superiores a 20% desse quociente.

O fenômeno que explica como um deputado é eleito mesmo tendo menos votos que outro candidato reside na força coletiva da legenda. Se o Partido A tem votos suficientes para 10 cadeiras, o 10º colocado da lista entrará, mesmo que tenha menos votos absolutos que o 1º colocado do Partido B, caso o Partido B não tenha atingido o quociente mínimo ou tenha atingido votos apenas para uma cadeira.

Importância para a representatividade democrática

O sistema proporcional, regido pelo quociente eleitoral, é vital para a manutenção do pluralismo político. Em um sistema puramente majoritário (“winner-takes-all”), minorias expressivas da sociedade poderiam ficar sem nenhuma representação institucional se seus votos estivessem dispersos geograficamente.

Ao focar nos votos da legenda, o sistema:

Fortalece a ideologia partidária em detrimento do personalismo.

Garante voz a grupos minoritários organizados.

Obriga a formação de consensos, visto que dificilmente um único partido obtém maioria absoluta nas casas legislativas.

O quociente eleitoral configura-se, portanto, como uma ferramenta técnica de justiça política. Embora gere situações aparentemente paradoxais sob a ótica da votação individual, ele cumpre a função constitucional de assegurar que a composição do Poder Legislativo seja um espelho proporcional das diversas forças políticas que compõem a sociedade brasileira, garantindo que a governabilidade seja construída por meio do diálogo entre diferentes espectros ideológicos.