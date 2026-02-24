Jovem Pan > Notícias > Política > Esposa de Eduardo Bolsonaro rebate Nikolas Ferreira nas redes sociais

Esposa de Eduardo Bolsonaro rebate Nikolas Ferreira nas redes sociais

texto, que tem o título ‘Eduardo Bolsonaro não está bem’, faz referência a uma entrevista dada pelo deputado

  • 24/02/2026 10h27 - Atualizado em 24/02/2026 10h34
Heloisa Bolsonaro/Instagram/Reprodução eduardo bolsonaro ao lado da filha e da esposa Na nota, Heloisa afirma que o ex-deputado foi "obrigado a tomar decisões difíceis"

Heloisa Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro, respondeu nas redes sociais a críticas feitas pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao marido.

O texto, que tem o título de “Eduardo Bolsonaro não está bem”, faz referência a uma entrevista dada por Nikolas, em que disse essa frase, após visitar Jair Bolsonaro na Papudinha. 

Na nota, Heloisa afirma que o ex-deputado federal foi “obrigado a tomar decisões difíceis” e que elas têm peso. Também disse que ele e o pai tomaram decisões como homens adultos e que “compreendem o preço da liberdade”.

Heloisa continua dizendo que o marido não está bem porque “continua trabalhando, todos os dias de forma voluntária pelo Brasil que acredita”. Reforçou também o pedido de maior apoio ao senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência apelando aos seguidores que façam circular o seu nome.

A fala do deputado mineiro foi uma resposta à outra declaração de Eduardo, dada ao SBT News, em que afirmou que Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira teriam “amnésia”, pela falta de apoio explícito à pré-candidatura de Flávio.

 
